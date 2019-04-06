دراسة: حالة من كل خمس حالات وفيات في العالم بسبب سوء التغذية

ترجمة- محمد بشاري

ذكرت صحيفة لوفيف البلجيكية أنه وفقًا لدراسة أجريت في العديد من بلدان العالم فإن حالة من كل خمس حالات وفيات في العالم " 11 مليون حالة وفاة " كان السبب وراءها سوء التغذية في عام 2017 جراء الإفراط فى تناول الملح أو السكر أو اللحم وعدم تناول الحبوب الكاملة والفواكه بكميات كافية.

وأضافت الصحيفة أن جميع هذه الوفيات تقريبًا ناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والباقي بسبب السرطان ومرض السكري من النوع الثاني ، وغالبًا ما ترتبط بالسمنة وأنماط الحياة لاسيما نمط الحياة المستقرة والنظام الغذائي غير المتوازن.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقًا للأمم المتحدة فإن حوالي ملياري شخص يعانون من "الإفراط في التغذية" ، في حين أن ما يقرب من مليار شخص يعانون من سوء التغذية.