شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 طرق تعرف بها جوجل كل شىء عنك .. احذرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت شركة جوجل موجودة فى كل مكان فى حياة الناس، سواء كنت تعتمد على أنشطة الإنترنت الأساسية لمشاهدة مقاطع الفيديو أو تستخدم خدماتها للتنقل، فإن الأشخاص يعتمدون على جوجل ربما أكثر من أى شركة تقنية أخرى، لدرجة أن جوجل أصبح فعليًا يعرف عنك أكثر مما تعرفه عن نفسك، ومن المهم الإشارة إلى أن معظم الأشياء التى يعرفها جوجل عنك هى فقط بعد منحك الإذن للقيام بذلك، وفيما يلى نعرض الطرق التى يعرف بها جوجل "كل شيء" عنك:

- من خلال بحث جوجل: أى شيء وكل شيء بحثته على جوجل.

- من خلال ميزة موقع الخرائط: أينما كنت قد سافرت أو سافرت إليها.

- من خلال متجر "بلاى ستور": عدد التطبيقات التى قمت بتنزيلها على هاتف Android

- من خلال متجر "بلاى ستور": كل تطبيق قمت بالبحث عنه

- من خلال صور Google: كم عدد الصور التى قمت بالضغط فوقها وتخزينها

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- من خلال Google Chrome: جميع مواقع الويب التى قمت باستعراضها وزيارتها على أى جهاز

- من خلال Android: طراز الهاتف وعدد الأجهزة التى استخدمتها

- من خلال Gmail: ما هى المحادثات ورسائل البريد الإلكترونى التى قمت بتبادلها

- من خلال Gmail: الأشخاص الذين تتحدث معهم أكثر أو تتواصل معهم بشكل متكرر

- من خلال YouTube: عدد مقاطع الفيديو التى شاهدتها خلال شهر واحد