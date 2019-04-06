شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرصة أخيرة لرئيس تسلا.. قاضى يسمح بأسبوعين لموسك للاتفاق مع لجنة البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه إيلون موسك الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، حاليا مشكلة كبيرة وقضية رهن المحكمة تتعلق بتغريدة قام بنشرها، حيث اعتقدت لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، أن هذه المشاركة على تويتر قد انتهكت شروط اتفاق قانوني سابق لهم، وقد طلبت المحكمة مؤخرا فى هذه الجلسة من الطرفين الوصول لاتفاق خلال أسبوعين فيما يخص معركتهم.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو"، فإن موسك عرضة لغرامة كبيرة أو قد يتم استبعاده من وظيفته كرئيس تنفيذي لتسلا، وكذلك هو مهدد بحظره من وسائل التواصل الاجتماعي أثناء المحاكمة، لكن القاضي أليسون ناثان أعطى موسك ولجنة الأوراق المالية والبورصة أسبوعين لإعادة التفاوض وتوضيح اتفاقهما السابق.

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وقال القاضي: "دعوتى هي أن يأخذ الجميع نفسًا عميقًا، وأن ينجحوا في وضح حل لهذا الاتفاق"، حيث بدأت المشكلة من الأساس عندما نشر موسك منشورا على تويتر العام الماضي يقول إن تسلا سيكون المشاركة بها بسعر 420 دولارًا للسهم، ويُزعم أن هذا الرقم تم اختياره بسبب أهميته بالنسبة لمدخنين الماريجوانا ولأن صديقته ستجده مضحكا.

ولكن تم توجيه تهم ضده بعدم الاتفاق بشكل رسمى حول ما تم الإعلان عنه، وأجبر على الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة قبل نشر تغريدات تحتوي على أو يمكن أن تحتوي على مواد إعلامية عن تسلا ومساهميها.

و بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصة إجراءات ضد موسك بعد أن نشر تغريدة أخرى في فبراير كشفت أن تسلا "تصنع حوالي 500 ألف سيارة"، وهو ما اعتبرته انتهاك صارخ واحتقار لسياسة الموافقة المسبقة التى أمرت بها المحكمة.