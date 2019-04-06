شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر تسميات جديدة لسلاسل المحادثة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تويتر أنه يجرب تسميات جديدة على سلاسل المحادثات التى تحدث على منصته.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى فإن التسميات تشمل على كلمات مثل "المؤلف، المذكور، والمتابع" وهى محاولة أخرى لجعل المنصة أسهل فى المحادثة ومتابعتها.

ولا يتجاوز هذا مرحلة التجريب، ولكنه دليل على أن تويتر يهتم خلال هذه الفترة على مساعدة المستخدمين على فهم المواضيع.

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التجربة الجديدة لتويتر

ومن ضمن محاولات تويتر التجريبية المستمرة ما ابتكرته جين مانشون وونج، مهندسة البرمجيات في الشهر الماضي، من نموذج أولي لزر "الاشتراك فى المحادثة" الذى سيتيح للمستخدمين متابعة سلسلة الرسائل دون الإعجاب بها أو الرد عليها.

ويبدو أن هذه التسميات الجديدة هى تطور للميزات التى تضيفها تويتر مؤخرا، وعلى الرغم من أن هذه قد يكون وسيلة مفيدة لإضافة بعض الوضوح إلى سلاسل الرسائل المختلطة، فقد أعرب المستخدمون عن قلقهم من أن الملصقات ستكون مشتتة بعد إضافة هذه التسميات.