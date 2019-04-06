شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير ملابس ذكية يمكنها اكتشاف وجود "غازات".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن مجموعة من العلماء من تطوير خيوط ملابس مصبوغة، يمكنها تغيير ألوانها عندما تكتشف وجود أنواع معينة من الغازات، حيث كشف الباحثين فى جامعة "تافتس" فى الولايات المتحدة أن هذه الخيوط يمكن قراءتها بصريًا، أو بشكل أكثر دقة باستخدام كاميرا الهاتف الذكى، لاكتشاف التغيرات فى الألوان بسبب تحليلات منخفضة تصل إلى 50 جزءًا فى المليون.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فقال الباحثون أن خيوط الملابس الذكية التى تعمل على اكتشاف الغاز ستحتوى على مادة أمنة قابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للغسل وبأسعار معقولة فى البيئات الطبية وأماكن العمل والمناطق العسكرية والإنقاذ، وذلك عند ارتداءها أسفل الملابس، فيما أوضح العلماء أنه على الرغم من عدم استبدال دقة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة عادة للكشف عن الغازات المتطايرة، فإن دمج اكتشاف الغاز فى المنسوجات يتيح سهولة التعرف على الغازات السامة خاصة فى أوقات الأزمات دون الحاجة إلى تدريب متخصص.

وأضاف التقرير ان مثل هذا النهج يمكن أن يجعل التكنولوجيا فى متناول القوى العاملة العامة، أو لمجتمعات الموارد المنخفضة التى يمكن أن تستفيد من المعلومات التى توفرها المنسوجات.