الأرصاد تعلن تحسن درجات الحرارة اليوم السبت

اليوم الجديد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، حيث من المتوقع، أن يسود البلاد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.



وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون...