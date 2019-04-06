شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآن.. مساعد أمازون الذكى يحجز ميعاد مع الطبيب ويتابع حالتك الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتوقف مساعد أمازون الرقمى على أنه مجرد مساعد لتشغيل مصابيحك أو إخبارك بالطقس، بل تمت إضافة خدمة جديدة لمتحدث أمازون أليكسا، لتنظم مواعيد الأطباء لك وتتابع حالتك الصحية.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "دايلى ميل" البريطانية فسيتيح المتحدث للمستخدمين مطالبة أليكسا بحجز موعد مع الطبيب، والعثور على مركز رعاية عاجلة والتحقق من تحديثات عبوات الوصفات الطبية.

وقالت الشركة إنها أضافت مستويات أمان إضافية لكيفية تعاملها مع البيانات التى تم جمعها من خلال هذه المهارات، إلى جانب التشفير، وأدوات التحكم فى الوصول، والتخزين السحابى الآمن الذى تتعامل به للحصول على بيانات المهارات الأخرى.

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وتمت دعوة 6 شركات لبدء تطبيق المهارات، لكن الشركة تتوقع أن تضيف المزيد مع مرور الوقت. وقالت الشركة فى بيان: "هذه المهارات ليست سوى الخطوة الأولى في تسهيل الأمور على عملائها لإدارة احتياجاتهم من الرعاية الصحية باستخدام صوتهم فقط".

كما تتيح الخدمة الجديدة للأعضاء إدارة أهداف تحسين الصحة الخاصة بهم، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يشعر المستخدمون بالراحة في الوثوق بأمازون ومساعدها أليكسا الخاص به للإشراف على بيانات الرعاية الصحية الشخصية الخاصة بهم.