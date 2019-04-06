شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلى بالك.. فيس بوك تزيل 74 جروب لبيع بطاقات ائتمان مسروقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعتقد أن بطاقات الائتمان والمعلومات الشخصية المسروقة لا يتم تداولها إلا على بعض شبكات الإنترنت المخبأة فعليك أن تعلم أن المعلومات المسروقة وبطاقات الائتمان حاليا أصبحت تتواجد بشكل مكشوف وأمام الجميع على فيس بوك، هذا ما كشفت عنه الشركة الاستخبارية " Cisco Talos".

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فقد رصدت الشركة الاستخبارية العشرات من المجموعات على الشبكة الاجتماعية التى تشترى وتبيع صراحة أرقام بطاقات الائتمان وغيرها من المعلومات المسروقة، وتتبعت شركة الأمن 74 جروب على فيس بوك فى المجموع تضم ما يقرب من 385000 عضو.

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ويسهل العثور على الجروبات على الشبكة الاجتماعية، فعادةً ما يؤدي البحث عن بعض الكلمات المفتاحية إلى ذلك، وبمجرد انضمام أحد المستخدمين إلى إحدى هذه الجروبات، فإن خوارزمية فيس بوك ستوصى بخيارات مماثلة للانضمام إليها، مما يجعل التواصل مع المتسللين والمجرمين المشابهين أمرًا سهلاً.

ويعتمد فيس بوك على تقارير المستخدمين عن أى نشاط غير قانونى أو غير مشروع يحدث فى "الجروبات"، حيث يستمر الكثير من تداول المعلومات الشخصية دون إرسال تقرير عنها وبالتالى يتم تركها متاحة، وعندما أبلغت الشركة عن هذه "الجروبات"، تمت إزالة البعض بينما ظل البعض الآخر وفقط تمت إزالة بعض المنشورات.

أما عن رد متحدث فيس بوك عن هذه المشكلة فقال: "هذه الجروبات انتهكت سياساتنا ضد الرسائل غير المرغوب فيها والاحتيال المالي وقمنا بإزالتها، ونحن نعلم أننا بحاجة إلى أن نكون أكثر يقظة ونستثمر بكثافة لمحاربة هذا النوع من النشاط".