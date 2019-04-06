شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشكلات التكنولوجيا.. جدل حول تأثير شاشات الهواتف على صحة الأطفال العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت دراسة حديثة أن الأطفال والمراهقين الذين يستخدمون الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية قبل النوم لا يتأثرون سلبًا بعاداتهم الرقمية، على الرغم من أن دراسات أخرى عرضت نتائج مختلفة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الدايلى ميل" البريطانية فيقول باحثو جامعة أكسفورد إن صحة الأطفال الجيدة لا تتأثر على الإطلاق بالاستخدام الكبير للأجهزة الإلكترونية سواء أثناء النهار أو في الليل.

وتابع الأكاديميون أكثر من 17000 من البريطانيين والأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15 عامًا بين عامى 2011 و 2015 ودرسوا عاداتهم الزمنية على الشاشة وصحتهم.

وقال الدكتور إيمي أوربين، وهو محاضر جامعى فى علم النفس بجامعة أكسفورد: "وجدنا أدلة قليلة على وجود ارتباطات سلبية كبيرة بين مشاركة الشاشة الرقمية وعقلية المراهقين."

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وعلى جانب آخر، اقترحت العديد من الدراسات السابقة أن وقت الشاشة يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالعديد من المخاوف الصحية، بما في ذلك أمراض الصحة العقلية.

ويحذر بعض الخبراء من أن الدراسة الحديثة بشأن عدم التأثير قد لا تكون الصورة الكاملة وأن ما يشاهده الأطفال لا يقل أهمية عن متى وكيف يتم مشاهدته.

وقال الدكتور بيرنادكا دوبيكا، رئيس هيئة التدريس للأطفال والمراهقين في الكلية الملكية للأطباء النفسيين، لـ MailOnline: "على الرغم من أن هذه دراسة جيدة الإعداد تتضمن مجموعة كبيرة من البيانات، إلا أن الاستنتاجات يمكن أن تكون محدودة.

وأضاف: تبحث الدراسة فى المدة التى يقضيها الأطفال فى النظر إلى الشاشات ولكن ليس في المحتوى الضار الذي قد يرونه، ونحن نعلم أن وقت الشاشة ليس المحرك الرئيسي للأمراض العقلية، ولكن المحتوى الخطير عبر الإنترنت يمكن أن يكون له تأثير هائل على الشباب وصحتهم العقلية.