شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مساهمو أمازون سيصوتون على بيع نظامها للتعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت مشكلة بيع شركة أمازون لنظامها للتعرف على ملامح الوجه "Rekognition للجهات والهيئات الحكومية الأمريكية إلى إحداث الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، فمنذ بداية خروج تلك المعلومات للعلن ازدادت حالة الاعتراض من المؤسسات المدنية والحقوقية وصولا للعاملين فى الشركة نفسها وكذلك المساهمين.

ووفقا لما نشره موقع The verge الأمريكى، فستخضع شركة أمازون الآن لقرار هيئة الأوراق المالية الأمريكية SEC، ليصبح أمر حظر بيع نظامها فى أيدى المساهمين بناءً على مقترح تم تقديمه من قبلهم يحدد شروط البيع وسيتم التصويت للعمل به، وذلك بعد إقراره من الهيئات والمؤسسات المدنية المختصة والتأكد بأنه لا ينتهك أياً من حقوق وحرية الأشخاص.

وقد جاء مقترح المساهمين بدعم من مجموعة Open Mic المكونة من مجموعة من المساهمين المهتمين بحقوق المستخدمين، إذ أعلنت أمس عن فوز فى قضيتهم بخصوص نظام التعرف على الوجه بقرار هيئة الأوراق المالية، إذ كانت الهيئة قد أصدرت قراراً مشابها فى وقت سابق، لكن أمازون قدمت طلب التماس للاحتفاظ بالقرار بعيداً عن التصويت لكنها لم توفى بمعاير العملية مما اضطر الهيئة لإصدار قرار آخر الأمس.

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