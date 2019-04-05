شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اسمعها براحتك.. خدمة أبل ميوزيك بقت متاحة من خلال "أليكسا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لمشتركى أبل ميوزيك بالمملكة المتحدة الاستماع إلى الموسيقى على حساباتهم من خلال أجهزة أمازون أيكو لأول مرة.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى فتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى تواصل فيه أبل توسيع خدماتها بما يتجاوز منتجاتها المادية.

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وتصل النسخة التجريبية بعد أسبوعين من تشغيل الميزة فى الولايات المتحدة بمتحدث أمازون أليكسا الذكى، وعلى الرغم من كون أبل ميوزيك منافسًا لشركة بريم ميوزيك الخاصة بشركة أمازون إلا أنه سيتمكن المستخدمون أيضًا من الاستماع إلى أبل ميوزيك من خلال أجهزتهم.

وعادةً ما كانت شركة أبل تحد من خدماتها على منتجات مثل أيفون وأيباد فقط ولكنها بدأت مؤخرًا فى إتاحتها على منصات منافسة فى محاولة لجذب المزيد من المشتركين المحتملين. وقد بدأت أبل فى التركيز بشكل أكبر على جانب الخدمات فى أعمالها بعد انخفاض مبيعات أيفون.