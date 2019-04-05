شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. مركبة ناسا تلتقط لحظة تعرض المريخ لكسوف الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت مركبة ناسا "كريوستى" اللحظة التي تعرض فيها كوكب المريخ لكسوف الشمس، حيث حصلت المركبة، التي كانت على سطح الكوكب الأحمر منذ عام 2012، على صورة قمر المريخ "فوبوس" وهو يمر أمام الشمس.



كسوف المريخ

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، قامت ناسا بتزويد المركبة بعدسات شمسية خاصة تسمح لها بالتحديق للشمس تجاه المريخ، وفي وقت سابق، حصلت المركبة أيضًا على صورة "ديموس"، وهو قمر المريخ الآخر، يمر أمام الشمس.

Advertisements

ويعد ديموس صغير جدا على أن يؤثر فى أشعة الشمس، لذلك يطلق عليه عبور بدلاً من كسوف، حتى فوبوس لم تغط الشمس بالكامل ، مما جعله "كسوف حلقي".



كسوف المريخ

وقال مارك ليمون، من جامعة تكساس إيه آند إم في كوليج ستيشن، وهو باحث مشارك لكوريوسيتي، إن الكسوف وشروق الشمس وغروب الشمس وظواهر الطقس كلها تجعل المريخ حقيقة للناس، كعالم يحبوه وليس مجرد موضوع في كتاب.

وأضاف ليمون "المزيد من الملاحظات بمرور الوقت تساعد في تحديد تفاصيل كل مدار، فهذه المدارات تتغير طوال الوقت استجابةً لعوامل الجاذبية بكوكب المريخ أو كوكب المشتري أو حتى تأثير جاذبية كل قمر للمريخ على الآخر."