الإعلان رسميًا عن الهاتف Lenovo K6 Enjoy مع شاشة بحجم 6.22 إنش وبطارية بسعة 3300mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Lenovo اليوم بإضافة عضو جديد إلى سلسلة هواتف Lenovo K6 Series التي تم إصدارها لأول مرة في العام 2016، وهذا العضو الجديد يدعى Lenovo K6 Enjoy.

من حيث التصميم، الهاتف Lenovo K6 Enjoy الجديد من شركة Lenovo يشبه إلى حد كبير الهاتف Lenovo Z5s، ولكنهما مختلفان من حيث المواصفات التقنية، فالهاتف الجديد يضم شاشة IPS LCD بحجم 6.22 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل.

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الهاتف Lenovo K6 Enjoy الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3300mAh. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف الجديد من شركة Lenovo يضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

عمومًا، الهاتف Lenovo K6 Enjoy سيكون متوفرًا للشراء باللونين الأزرق والأسود، وسيكلف 1398 يوان صيني وهو ما يعادل 185 يورو. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه تم بيع الدفعة الأولى من هذا الهاتف اليوم في الصين.