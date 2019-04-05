الهاتف Asus Zenfone 6 يزور منصة AnTuTu، ويؤكد قدومه مع المعالج Snapdragon 855

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة Asus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Asus Zenfone 6 في مدينة فالنسيا الإسبانية في الشهر المقبل، ولكن على الرغم من ذلك، فنحن نعرف بالفعل بعض المواصفات التقنية لهذا الهاتف. قبل بضعة أيام، ظهر هذا الهاتف في منصة إختبارات الأداء Geekbench مع الإسم الرمزي ASUS_I01WD، واليوم ظهر هذا الهاتف على منصة AnTuTu كذلك. المواصفات تتماشى مع ما رأيناه من قبل، والنتيجة التي حققها هذا الهاتف على منصة AnTuTu تشبه النتائج التي حققتها الهواتف الذكية الأخرى المزودة بالمعالج Snapdragon 855 على نفس المنصة.

في حين أننا كنا نعلم بأن الهاتف Asus Zenfone 6 سيضم المعالج Snapdragon 855، و6GB من الذاكرة العشوائية، وأنه سيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie، فقد أصبحنا نعلم كذلك اليوم بأن الهاتف Asus Zenfone 6 سيضم أيضًا شاشة بدقة +FullHD وبأبعاد طويلة تبلغ 19.5:9، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB. وفي العام 2018، كان Asus Zenfone 5 من بين أولى هواتف الأندرويد التي وصلت مع القطع الشبيه بـ iPhone X على مستوى الشاشة، ونحن متحمسون لمعرفة ما إذا كان Asus Zenfone 6 سيتبع موضة جديدة.

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الهاتف Asus Zenfone 6 حقق 363172 نقطة في إختبارات الأداء على منصة AnTuTu، وهي نفسها النتيجة التي حققتها بعض الهواتف مثل Xiaomi Mi9 و Vivo IQOO في شهر مارس الماضي مع العلم بأن كلاهما يضمان المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم.