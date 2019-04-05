الارشيف / علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. زوجة بيزوس تحصل على 36 مليارا وطالبان يسرقان أبل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. زوجة بيزوس تحصل على 36 مليارا وطالبان يسرقان أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد العالم خلال اليوم الكثير من الأحداث، بداية من إضافة شركة سناب ألعابا إلى تطبيق "سناب شات" لتحتفظ بمستخدميها الشباب، ثم حصول زوجة مؤسس أمازون على 36 مليار دولار من ثروته بعد انفصالهما، وأخيرا تعرض أبل للنصب من قبل طالبين صينيين وخسارتها حوالى 1 مليون دولار، وفيما يلى نعرض حصاد التكنولوجيا كما يلى:

شركة "سناب" تضيف ألعابا إلى تطبيق "سناب شات" لتحتفظ بمستخدميها الشباب

a54f161023.jpg

 

زوجة مؤسس أمازون تحصل على 36 مليار دولار من ثروته بعد انفصالهما
46b0ac926f.jpg

 

فيس بوك يوقف دعم جميع تطبيقاته على ويندوز فون نهاية أبريل

20190315110543543.jpg

 

Advertisements
جوجل تطلق النسخة الثانية التجريبية من Android Q .. اعرف مميزاتها
dfe6e61bee.jpg

 

 

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

0bf3eb37b5.jpg

 

تقرير: 1/3 مستخدمى الإنترنت مستعدون لبيع بياناتهم الشخصية

a9db4f17e9.jpg

فيس بوك تتيح للمستخدمين إضافة "لينكات" للقصص
20190315110543543.jpg

طالبان يتمكنان من سرقة "مليون دولار" من أبل عبر إصلاح أيفون

261756209a.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. زوجة بيزوس تحصل على 36 مليارا وطالبان يسرقان أبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا