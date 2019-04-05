شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. زوجة بيزوس تحصل على 36 مليارا وطالبان يسرقان أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد العالم خلال اليوم الكثير من الأحداث، بداية من إضافة شركة سناب ألعابا إلى تطبيق "سناب شات" لتحتفظ بمستخدميها الشباب، ثم حصول زوجة مؤسس أمازون على 36 مليار دولار من ثروته بعد انفصالهما، وأخيرا تعرض أبل للنصب من قبل طالبين صينيين وخسارتها حوالى 1 مليون دولار، وفيما يلى نعرض حصاد التكنولوجيا كما يلى: شركة "سناب" تضيف ألعابا إلى تطبيق "سناب شات" لتحتفظ بمستخدميها الشباب زوجة مؤسس أمازون تحصل على 36 مليار دولار من ثروته بعد انفصالهما فيس بوك يوقف دعم جميع تطبيقاته على ويندوز فون نهاية أبريل Advertisements جوجل تطلق النسخة الثانية التجريبية من Android Q .. اعرف مميزاتها أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية تقرير: 1/3 مستخدمى الإنترنت مستعدون لبيع بياناتهم الشخصية فيس بوك تتيح للمستخدمين إضافة "لينكات" للقصص طالبان يتمكنان من سرقة "مليون دولار" من أبل عبر إصلاح أيفون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. زوجة بيزوس تحصل على 36 مليارا وطالبان يسرقان أبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.