سامسونج تطلق خدمة ألعاب سحابية لمنافسة آبل

أطلقت سامسونج خدمة ألعاب سحابية جديدة في محاولة منها لمنافسة خدمة الألعاب Arcade من شركة آبل، وذلك عبر تعاونها مع شركة هاتش Hatch الفنلندية للألعاب التابعة لشركة روفيو Rovio المصنعة للعبة الطيور الغاضبة Angry Birds.

ومن المفترض أن تقدم هاتش مكتبة تضم 100 لعبة 5G، يمكن لعملاء سامسونج في كوريا الجنوبية بثها على هواتفهم الذكية.

وتعد هاتش عبارة عن منصة ألعاب سحابية مصممة خصيصًا لشبكات 5G، وهي تسمح للمستخدمين ببث الألعاب كاملة الميزات على الأجهزة المحمولة، وأجهزة التلفاز، بدون تنزيلات، وعمليات شراء داخل اللعبة.

وتشتمل الخدمة المجانية المستندة إلى السحابة على ألعاب من شركة روفيو Rovio، إلى جانب ألعاب المغامرات، مثل: Monument Valley و Adventure Chronicles.

ويتم تضمين ميزة الألعاب في أجهزة Galaxy S10 5G من سامسونج، على أن يتم الإعلان عنها في متجر تطبيقات Galaxy.

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ومن المفترض أن تكون الخدمة متاحة اعتبارًا من اليوم الجمعة للمستخدمين في كوريا الجنوبية، رابع أكبر سوق للألعاب في العالم، لكن لا يوجد تاريخ إطلاق محدد حتى الآن ضمن بقية أسواق سامسونج الرئيسية.

كما سوف يكون الاشتراك مجانيًا لمستخدمي سامسونج خلال الأشهر الثلاثة الأولى، على أن يكلف لاحقًا 6 دولارات أمريكية لاشتراك Hatch Premium.

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وتشكل هذه الشراكة شريان حياة بالنسبة إلى شركة Rovio، وذلك بعد أن قالت رئيستها التنفيذية، كاتي ليفورانتا Kati Levoranta، إنها: سوف تخفض حصتها في Hatch إلى أقل من 50 في المئة، وتسعى للحصول على تمويل خارجي، بعد أداء مالي ضعيف في العام الماضي.

ولم تؤكد أي من الشركات ما إذا كانت سامسونج قد حصلت على حصة في Hatch كجزء من صفقة الشراكة هذه.

وتتميز منصة Hatch، التي تعمل على هواتف أندرويد، بألعاب من صناع الألعاب، بما في ذلك Sega، و Square Enix، بينما تتوفر أيضًا ألعاب Angry Birds الخاصة بـ Rovio.

وانضمت سامسونج من خلال عملية الإطلاق هذه إلى صفوف شركات التكنولوجيا العملاقة التي تتنافس في سوق الألعاب البالغ حجمه 140 مليار دولار من خلال العروض السحابية.

ويأتي هذا الإطلاق بعد أسابيع من إعلان منافِستها الرئيسية آبل عن خدمة اشتراك سحابية مماثلة، تسمى: Apple Arcade، والتي سوف توفر ألعابها الخاصة، ويمكن تنزيلها على أي جهاز.

وفي الوقت نفسه، فقد دخلت جوجل في مجال الألعاب من خلال خدمتها للألعاب السحابية Google Stadia، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية بث ألعاب عالية الدقة، وتشغيلها على متصفحات كروم، وأجهزة هاتف بيكسل Pixel، وأجهزة التلفاز المزودة بملحقات كروم كاست من جوجل.

وتبحث شركة سامسونج عن طرق جديدة لتحفيز العملاء على الترقية إلى أحدث هواتفها بعد إصدار تحذير مفاجئ حول الأرباح خلال الشهر الماضي، وذلك وسط انخفاض أسعار شاشات LCD، وأشباه الموصلات.