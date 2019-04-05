سناب شات تطلق منصة ألعاب جديدة

أعلنت شركة سناب Snap المطورة لتطبيق التراسل الفيديوي سناب شات Snapchat عن منصة ألعاب جديدة تسمى Snap Games، والتي من المفترض أن تمكن المستخدمين صغار السن من تشغيل الألعاب بشكل مباشر من خلال نافذة الدردشة.

وتأمل الشركة في زيادة نمو مستخدميها من خلال منصة الألعاب الجديدة، إذ لدى سناب شات 186 مليون مستخدم نشط يوميًا.

وبعد ثماني سنوات من ظهور التطبيق لأول مرة، فإن الشركة تشجع المستخدمين على لعب الألعاب مع أصدقائهم على الأجهزة المحمولة.

وتشكل هذه المنصة مثالًا جديدًا على الطريقة التي تجد بها الألعاب طريقها إلى أي منصة، حتى لو لم تكن مصممة للألعاب.

وتتمثل فكرة المنصة في جلب تجربة ممارسة الألعاب مع الأصدقاء مباشرة إلى التطبيق، دون الحاجة إلى تنزيل لعبة، أو ترك تطبيق سناب شات، على أن يتم تمويلها من خلال إدخال إعلانات مدتها 6 ثوان ضمن الألعاب.

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وتم تقديم ست ألعاب جديدة، على أن يتم طرحها لجميع مستخدمي سناب شات خلال الأسابيع القادمة، وهي Bitmoji Party، من شركة سناب نفسها، حيث يمكنك أن تلعب كصورة متحركة من نفسك ضمن سلسلة من الألعاب المصغرة السريعة الغامضة.

كما أنشأ الناشرون الشركاء ألعابًا تشمل ألعاب الرماية، والألغاز، والمغامرة، بما في ذلك لعبة Tiny Royale من Zynga، و Snake Squad من Game Closure، و C.A.T.S. من ZeptoLab، و Zombie Rescue Squad من PikPok، و Alphabear Hustle من Spry Fox.

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ويقول برنارد كيم Bernard Kim، رئيس النشر في شركة صناعة الألعاب المحمولة Zynga: إن انتقال سناب شات إلى الألعاب خطوة مهمة؛ لأن قاعدة مستخدمي التطبيق تلعب بالفعل الألعاب.

وأضاف: “لماذا نجعلهم يذهبون إلى مكان آخر، وتنزيل تطبيق ما عندما يمكنهم اللعب مباشرة على سناب شات”.

وتتنافس المنصة الجديدة مع منصات Kakao، و Line في الشرق، حيث تحظى الألعاب الفورية بوجود قوي هناك، بينما تتنافس في الغرب مع منصات ألعاب فيسبوك الفورية، وألعاب iMessage من آبل.

ويمكن تشغيل Snap Games بشكل مباشر من شريط سناب شات، مما يتيح لك ولأصدقائك اللعب بشكل فوري دون الحاجة إلى تثبيت أي لعبة.

كما يمكنك معرفة الأصدقاء الذين تلعب معهم، أو الدردشة معهم، أو التحدث مباشرة عبر الدردشة الصوتية.