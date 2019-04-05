الولايات المتحدة راقبت أنشطة هواوي بشكل سري

ذكر ممثلو الادعاء اليوم الخميس أن السلطات الأمريكية جمعت معلومات عن هواوي من خلال المراقبة الإلكترونية السرية، والتي تعتزم السلطات استخدامها في القضية ضد شركة الاتصالات الصينية بشأن انتهاكها للعقوبات المفروضة على إيران.

وقال مساعد المدعي العام الأمريكي، أليكس سولومون Alex Solomon، في جلسة استماع في محكمة اتحادية في بروكلين: إن الأدلة التي تم الحصول عليها بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية FISA تتطلب معالجة سرية.

وتستخدم المعلومات التي يتم جمعها بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية FISA بشكل عام في حالات التجسس.

وأبلغت الحكومة الأمريكية شركة هواوي الصينية عزمها على استخدام المعلومات ضمن الدعوى القضائية، قائلة: إن هذه المعلومات قد تم الحصول عليها من المراقبة الإلكترونية والبحث البدني، دون تقديم أي تفاصيل.

وتضغط الولايات المتحدة على الدول الأخرى لحظر هواوي من شبكاتها الخلوية، خشية أن تستخدم بكين معداتها للتجسس، فيما تقول الشركة إن المخاوف لا أساس لها.

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وقال بريان فري Brian Frey، المدعي الفيدرالي السابق الذي لا يشارك في قضية هواوي، إن قانون FISA يتطلب أمرًا من محكمة خاصة، وتستخدم المعلومات التي يتم جمعها بموجب FISA بشكل عام في الحالات التي تنطوي على تجسس أو إرهاب.

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وأوضح أن السبب في استخدام هذا القانون عادًة ما يكون متعلقًا بالاشتباه بأن أحدهم قد يتجسس لصالح دولة أجنبية، مضيفًا أن الحكومة الأمريكية ظلت تشعر بالقلق إزاء التجسس من قبل هواوي لسنوات.

واتهمت هواوي، والمسؤولة المالية للشركة، منغ وانزهو Meng Wanzhou، في قضية بروكلين بالتآمر منذ عام 2007 للاحتيال على مصرف HSBC وغيره من المصارف، من خلال تحريف علاقة هواوي مع شركة Skycom، وهي شركة واجهة، مشتبه بها تعمل في إيران.

وقالت هواوي: إن Skycom شريك تجاري محلي، لكن المدعين قالوا في لائحة الاتهام ضد هواوي ومنغ: إنها كانت شركة تابعة، غير رسمية، تستخدم لإخفاء أعمال هواوي في إيران.

وتزعم السلطات الأمريكية أن الشركة الصينية استخدمت Skycom لتوفير السلع والتكنولوجيا، والخدمات الأمريكية المحظورة في إيران، ولتحويل الأموال عبر النظام المصرفي الدولي.

وأوضح تقرير صادر في الشهر الماضي عن وكالة رويترز كيف قامت السلطات الأمريكية بتتبع أنشطة هواوي بشكل سري، بما في ذلك عن طريق جمع المعلومات التي تم نسخها من الأجهزة الإلكترونية التي يحملها المسؤولون التنفيذيون في شركة الاتصالات الصينية الذين يسافرون عبر المطارات.

فيما تزعم الولايات المتحدة في قضية سياتل أن هواوي قد انتهكت اتفاقيات سرية مع شركة T-Mobile فيما يتعلق بروبوت اختبار الهواتف.

وقال ممثلو الادعاء إن أحد مهندسي هواوي قد التقط بشكل سري صورًا لروبوت T-Mobile، المسمى Tappy، وقام في إحدى الحالات بسرقة قطعة من الروبوت.