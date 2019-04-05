مايكروسوفت تدخل تغييرات كبيرة على تحديث ويندوز 10

أعلنت مايكروسوفت عن إدخالها تغييرات كبيرة على الطريقة التي يتم من خلالها تطبيق تحديثات الميزات لنظام التشغيل ويندوز 10 بدءًا من الإصدار 19H1/1903، والذي يعرف رسميًا الآن باسم Windows 10 May 2019.

وتخطط الشركة للبدء في طرح التحديث للمختبرين في الأسبوع القادم قبل أن يكون متاحًا على نطاق واسع في أواخر مايو شهر.

ويعد التحديث الجديد هو الإصدار الرئيسي التالي من نظام التشغيل ويندوز 10، والذي يحمل الاسم الرمزي “19H1”.

ويجلب التحديث عددًا من الميزات: مثل: وضع فاتح جديد، إلى جانب دعم الرموز التعبيرية اليابانية Kaomoji، وميزة Windows sandbox، وفصل مساعدها الصوتي كورتانا عن بحث ويندوز.

كما يسمح تحديث مايو 2019 أيضًا لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10 بالتحكم في كيفية حصولهم على تحديثات الميزات.

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وعمدت مايكروسوفت سابقًا إلى إرسال هذه التحديثات إلى الأجهزة بمجرد أن تكون جاهزة، مما يضمن حصول المستهلكين على أحدث إصدار من نظام التشغيل.

ويبدو أن هذا الأمر على وشك أن يتغير، إذ أتاح التحديث القادم اختيار وقت تثبيت أحدث إصدار كبير.

وسوف يتمكن مستخدمو نظام التشغيل ويندوز 10 من البقاء على الإصدار الحالي، ومتابعة تلقي تحديثات الأمان الشهرية، وتجنب آخر تحديث للميزات.

وتسمح مايكروسوفت أيضًا لمستخدمي الإصدارة المنزلية والاحترافية من نظامها التشغيلي Home و Pro بإيقاف الميزة، والتحديثات الشهرية لمدة تصل إلى 35 يومًا.

وأوضحت الشركة أنها سوف تقدم تنبيهًا بأن التحديث متاح، ويوصى به استنادًا إلى بياناتها، لكن الأمر يعود إلى حد كبير إلى المستخدم لبدء التحديث.

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ويتمتع جميع العملاء الآن بالقدرة على الاختيار ما إذا كانوا يريدون تحديث أجهزتهم عند التحقق من وجود تحديثات، أو إيقاف التحديثات مؤقتًا لمدة تصل إلى 35 يومًا.

كما أنها توفر ميزة الساعات النشطة الذكية حتى يتمكن نظام التشغيل من اكتشاف وقت استخدام جهاز الحاسب؛ كي لا يتم تثبيت التحديثات أثناء العمل.

وشكلت تحديثات ويندوز نقطة إزعاج كبيرة لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 10، لكن يبدو أن الشركة قد تجاوبت مع المستخدمين ووفرت المزيد من الخيارات.

وبالرغم من أن النظام سوف يستمر بمطالبة المستخدمين بالحصول على آخر تحديث للميزات، إلا أنه لن يفرض تنزيلها وتثبيتها بشكل فوري بعد الآن.

وعالجت مايكرسوفت أيضًا بعض مشكلات جودة تحديثات ويندوز 10 التي ظهرت خلال عام 2018.

واضطر صانع البرمجيات إلى تأخير تحديث أبريل 2018 بسبب مشاكل الشاشة الزرقاء BSOD، وسحب تحديث أكتوبر 2018 بعد بضعة أيام من طرحه بعد ظهو شكاوى حول حذفه للملفات.

وتتجه الشركة إلى زيادة مقدار الوقت الذي يقضيه تحديث مايو 2019 في مرحلة معاينة الإصدار، ومن المفترض أن يتم توفيره لمستخدمي برنامج ويندوز إنسايدر Windows Insiders الأسبوع المقبل.

وتخطط مايكروسوفت لبدء التوافر العام لهذا التحديث في أواخر مايو للعملاء التجاريين، وأولئك الذين يختارون تثبيته عبر ميزة تحديث ويندوز، بالإضافة إلى العملاء الذين تقترب أجهزتهم من نهاية الدعم في إصدار معين.

وقال مايك فورتين Mike Fortin، نائب رئيس شركة مايكروسوفت: “نحن متحمسون للإعلان عن تغييرات مهمة في عملية تحديث ويندوز، والتغييرات المصممة لتحسين التجربة، ومنح المستخدم المزيد من التحكم، وتحسين جودة تحديثات ويندوز”.

وأضاف “لقد سمعنا تعليقات واضحة مفادها أن عملية تحديث ويندوز نفسها يمكن أن تكون معطلة للأعمال، خاصة وأن مستخدمي ويندوز يرغبون في مزيد من التحكم عند التحديثات”.