"الإفتاء" تعلن الأحد المقبل أول أيام شهر شعبان

كتب: عبد الرحمن خالد أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يوم الأحد المقبل، سيوافق اليوم الأول من شهر شعبان لعام 1440 هجريا.

ونشرت دار الإفتاء على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة هنأت خلالها الأمة الإسلامية بحلول شهر شعبان معلقة عليها: "‎استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شعبان 1440هـ بالرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ‎وبناء على ذلك فإن يوم الأحد الموافق 7 من شهر إبريل هو أول أيام شهر شعبان لعام 1440هـ كل عام وأنتم بخير ‎اللهم بلغنا رمضان".

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