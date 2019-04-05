هواتف Realme ستحصل على تحديث Android 9 Pie مع واجهة ColorOS 6 في شهر يونيو المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر ديسمبر من العام الماضي، أعلنت العلامة التجارية Realme التي تفرعت من شركة Oppo أنها ستقوم بإصدار تحديث Android 9 Pie لهواتفها الذكية في الربع الأول أو الربع الثاني من العام 2019. واليوم، أعلنت الشركة أنها ستقوم بإطلاق هذا التحديث لهواتفها الذكية في شهر يونيو المقبل.

تأتي هذه المعلومات مباشرة من السيد Madhav Sheth والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية Realme بحيث إنتقل إلى شبكة تويتر لمشاركة الإطار الزمني الذي ستحصل فيه هواتف الشركة على الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد.

ستقوم شركة Realme بإصدار تحديث Android 9 Pie الذي سيجلب معه كذلك واجهة ColorOS 6 لكل من Realme 1 و Realme 2 و Realme 2 Pro و Realme C1 و Realme U1 في شهر يونيو المقبل. هذا هو الإطار الزمني الذي تم تقديمها لنا، وبالتالي فنحن لا نزال نجهل ما هو اليوم أو الأسبوع الذي سيتم فيه إطلاق التحديث، ولكن هذا لا يزال إطار زمني ضيق نسبيًا.

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وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة أيضًا أن Realme 1 و Realme 3 و Realme U1 سيحصلون على الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل في وقت لاحق من هذا الشهر، في حين سيتم إصدار التحديث الأمني لشهر مايو لكل من Realme 2 و Realme Pro 2 و Realme C1 في الشهر المقبل. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Realme ستقوم بمشاركة روابط تحميل التحديثات بمجرد أن تبدأ بإصدار هذه التحديثات عبر الهواء، وسيكون بإمكان المستخدمين الذين لا يستطيعون الإنتظار تحميل تلك التحديثات وتثبيتها يدويًا على هواتفهم الذكية.