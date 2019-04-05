سامسونج تسلط الضوء على أفضل الميزات في كاميرات Galaxy S10

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإستخدام ثلاث كاميرات في الخلف في كل من Galaxy S10 و +Galaxy S10، وهي الكاميرا الثلاثية التي توفر لك كل ما تحتاجه، فهي توفر لك كاميرا عادية بجودة عالية، وكاميرا واسعة الزاوية، فضلا عن كاميرا مقربة. اليوم، قامت الشركة بنشر مقابلة مع مطوري الكاميرات في قسم Samsung Mobile والذين أخبرونا عن المزيد حول عملية تطوير هذه الكاميرات المستخدمة في هواتف Galaxy S10 الجديدة.

لتوفير ” أكثر من مجرد تحسين جودة الكاميرا “، قام الفريق بتزويد الهاتف Galaxy S10 بكاميرا واسعة الزاوية والتي تمثل السر ” في إلتقاط الصور المذهلة “. وتحدثت شركة سامسونج عن الكثير من الميزات التي جاءت بها الكاميرا الواسعة الزاوية مثل Live Focus و Panorama. ووفقا للمهندس Sugon Baek، فبإمكانك الآن إلتقاط صور بانورامية بشكل أسرع وأسهل مع تحرك أقل نحو اليمين واليسار. لا تعتبر ميزة Live Focus جديدة بطبيعتها، ولكنها أصبحت متوفرة الآن حتى عندما تقوم بإلتقاط الصورة الواسعة الزاوية، فهي تقوم بطمس الخلفية لكي يبرز العنصر الأساسي في الصورة.

تباهت شركة سامسونج أيضًا بتقنية التثبيت الفائقة للفيديوهات Super Steady لدرجة أنها قامت بتقديم فيديو تقوم فيه بمقارنة Galaxy S9 مع +Galaxy S10. وينصح المهندس Wonseok Song بإستخدام الوضع العادي للكاميرا في المشاهد التي تتطلب القليل من الحركة في البيئات المنخفضة الإضاءة، وإستخدام Super Steady فقط في المشاهد الأكثر إشراقًا والتي تتطلب المزيد من الحركة.

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وبما أن الجميع يتحدثون عن الذكاء الإصطناعي، فإن شركة سامسونج تفعل ذلك أيضًا. يتعرف تطبيق الكاميرا الجديد على ما يصل إلى 30 فئة مختلفة من المشاهد، وبفضل وحدة المعالجة العصبية المحسنة، فقد أصبح Galaxy S10 يعمل تلقائيًا على تحسين الصور. وقال المهندس Seoyoung Lee بأن بعض الفئات تركز على التفاصيل الدقيقة، بينما تركز بعض الفئات الأخرى على الألوان مثل فئة الأحذية والملابس. ويقترح الذكاء الإصطناعي أيضًا مشاهد لك، وذلك بفضل قاعدة بيانات تضم أكثر من 100 مليون صورة.