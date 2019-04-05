الهاتف Redmi Pro 2 المزود بالمعالج Snapdragon 855 قد يضم كاميرا أمامية منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - إعتادت شركة Xiaomi أن تستخدم علامتها التجارية Redmi في هواتفها الذكية المتدنية، ولكن الآن بعدما أصبحت Redmi عبارة عن علامة تجارية منفصلة تبقى تابعة لشركة Xiaomi، فقد أصبحت تخطط أيضًا لإنشاء الهواتف الذكية الرائدة، بما في ذلك هاتف ذكي يعمل بالمعالج Snapdragon 855. هذا الهاتف قد يحمل إسم Redmi Pro 2، وقد يكون هو نفسه الهاتف الذكي الذي يظهر في الصورة الموجودة أعلاه والتي تم نشرها على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

يضم هذا الهاتف كاميرا أمامية منبثقة وشاشة خالية من القطع أو الثقب. وبغض النظر عن ذلك، فقد تم مشاهدة جهاز مطابق لهذا الوصف مؤخرًا بين يدي الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi، السيد Lei Jun.

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التسريبات السابقة للهاتف Redmi Pro 2 لمحت إلى أنه سيضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، تمامًا كما هو الحال مع الهاتف Redmi Note 7 الحالي، ولكن الصورة أعلاه تعرض لنا أن الهاتف Redmi Pro 2 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدلاً من إثنتين مما يجعله أول هاتف ذكي من العلامة التجارية الفرعية Redmi يضم ثلاث كاميرات في الخلف.

ووفقا للنص الموجود في الصورة، فالهاتف Redmi Pro 2 سيضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، مما يجعله أيضًا أول هاتف من العلامة التجارية الصينية يستخدم هذه التقنية. وكانت الشائعات تتحدث عن إستخدام مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة في أحد هواتف Redmi، بما في ذلك Redmi Note 7 Pro الذي تم إطلاقه في الأونة الأخيرة، ولكن هذا ما لم يتحقق حتى الآن.