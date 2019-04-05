Japan Display ستشرف على تصنيع شاشات OLED من أجل الجيل المقبل من Apple Watch

فاطمة أيت طالب - دبي - مرت شركة Japan Display ببعض السنوات الصعبة، وخصوصًا بعدما إنتقلت شركة آبل لإستخدام شاشات OLED في أجهزتها. وبالتالي، الإكتفاء بإنتاج شاشات LCD فقط لم يكن كافيًا مما جعلها غير قادرة على المنافسة وكان وجودها غير مؤكد. ومع ذلك، فقد ظهرت مؤخرًا بعض الأنباء التي ذكرت بأنه تم ضخ 1 مليار دولار أمريكي في الشركة من قبل المستثمرين الصينيين والحكومة اليابانية لمساعدتها على بدء إنتاج شاشات OLED.

اليوم، كشفت لنا وكالة الأنباء رويترز عن المزيد من الأخبار الجيدة حول شركة Japan Display. في الواقع، لقد كشفت لنا وكالة الأنباء هذه أن شركة Japan Display ستشرف على تصنيع شاشات OLED لساعة Apple Watch القادمة. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد كانت شركة آبل تستورد شاشات OLED التي تستخدمها في هواتف iPhone وساعات Apple Watch من شركتي سامسونج و LG على التوالي، مما يتيح لشركة آبل من خلال هذه الخطوة تنويع سلسلة التوريد الخاصة بها. ومن المرجح أن تظل شاشات OLED التي تصنعها سامسونج هي الخيار الأفضل لطرازات iPhone القادمة نظرًا للخبرة المتقدمة وقدرة الشركة الكورية الجنوبية على تلبية الطلبات الضخمة، لذا قد لا نرى شاشات OLED المصنوعة من قبل شركة Japan Display في هواتف آبل في المستقبل القريب.

Advertisements

على الرغم من دخولها المتأخر إلى سوق إنتاج شاشات OLED، فقد أثبتت شركة Japan Display أنها شريك موثوق به لشركة آبل على مدار سنوات. نمت شحنات الساعات الذكية بأكثر من 40 في المئة خلال العام الماضي لتصل إلى 149 مليون وحدة في المجموع، لذلك هناك بالتأكيد مجال للتوسع والنمو.