شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقترح لاسترداد "فضلات" رائد فضاء من سطح القمر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب رائد الفضاء"Buzz Aldrin"، الذى يعد ثانى رجل فى العالم مشى على سطح القمر، إلى اقتراح غريب قدمه الصحفى "برايان ريسنيك" لاسترداد براز "ألدرن" من سطح القمر، وذلك من خلال تغريدة على صفحته الشخصية.

ووفقا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى، ترك كل من الرائدين "Buzz Aldrin" و"نيل أرمسترونغ"، الكثير من المستلزمات الخاصة بهم خلال فترة وجودهما على سطح القمر في عام 1969، ومن بين تلك المعدات كانت أكياس البراز.

ويتم اقتراح الآن بشأن استرجاع هذه المادة البيولوجية من هذه البيئة الغريبة على الإنسان، فيعتقد البعض أنه يمكن للعلماء دراسة كيف استمرت بكتيريا Buzz على مدار الخمسين عامًا الماضية.



بز ألدرن Advertisements

من جهته أوضح الصحفي برايان ريسنيك الأمر قائلا: "مع هبوط أبولو 11 على القمر، نقلنا الحياة الميكروبية على الأرض إلى البيئة الأكثر صعوبة على الإطلاق"، مضيفا "وهذا يعني أن البراز البشري إلى جانب أكياس البول ونفايات الطعام والقيء والنفايات الأخرى في الأكياس، والتي قد تحتوي أيضًا على حياة ميكروبية على القمر يمثل تجربة طبيعية، وإن كانت غير مقصودة من الأساس".

وقد أعلنت ناسا مؤخراً عن خطط لإعادة الرجال إلى سطح القمر في أقل من خمس سنوات، وبوجود بعض الغرف الإضافية للتبرز في سفن الفضاء هذه الأيام، فإن فكرة استرجاع بعض قطع البراز الأثرية من مهمة أبولو أمر ممكن.

ومع ذلك، لا يبدو أن بز نفسه مسرورًا بشكل خاص بهذه الفكرة، حيث قال مازحا من خلال تويتة "حسنا، أنا متأكد من أنني أشعر بالضيق لمن يجد حقيبتي".