شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تتيح للمستخدمين إضافة "لينكات" للقصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك لمستخدميها القدرة على إضافة روابط المواقع الإلكترونية "لينك" إلى ميزة "القصص" الخاصة بهم على شبكة فيس بوك، وهى الميزة المتاحة فى الوقت الحالى لبعض مستخدمى منصة iOS، فيما لم تتوفر حاليا على منصة أندرويد، لكن من المنتظر أن تصل قريبا إلى كافة المستخدمين.

وتأتى هذه الميزة الجديدة لمستخدمى منصة فيس بوك بعد أيام قليلة من طرحها لمنصة انستجرام المملوكة أيضا لشبكة فيس بوك، وهو الأمر الذى يعتبر مفيدا للكثيرين من المستخدمين، خاصة لأصحاب المتاجر الذين يرغبون فى الإعلان عن المواقع الإلكترونية الخاصة بهم من خلال إضافتها إلى القصص بسهولة.

Advertisements

أما عن كيفية استخدامها، فعقب فتح تبويب القصص وإضافة صورة معينة لإضافتها لقصص، سيظهر فى الأعلى زر خاص جديد لإضافة الروابط، وبمجرد الضغط عليه يمكن إضافة أى رابط لموقع إلكترونى بسهولة ويسر، ثم يقوم المستخدم بعدها بنشر القصة، ليرى المستخدمين هذه الروابط داخل القصص، وبمجرد الضغط عليها ينتقلون إلى الموقع الإلكترونى.