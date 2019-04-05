إريكسون تطلق حلول اتصال خلوية لتسريع الثورة الصناعية 4.0 من خلال تقنيات اتصال لا سلكية موثوقة

دبي - الخليج 365 :

أطلقت شركة إريكسون (المسجلة في ناسداك: إريك) حلول اتصال خلوية Industry Connect سهلة الاستخدام والنشر للقطاع الصناعي وتهدف إلى تسريع عملية التحول الرقمي في مجال الثورة الصناعية 4.0.

وتتيح حلول الاتصال الجديدة الخاصة بقطاع التصيع لمزودي خدمات الاتصالات تقديم شبكات خلوية مخصصة في المصانع والمستودعات بدءاً من4G /LTE وصولاً إلى الجيل الخامس.

وتساهم هذه الحلول في تعزيز قوة شبكات إريكسون الخاصة ومحفظة إنترنت الأشياء من خلال إتاحة تقنيات الجيل الرابع والخامس للأسواق الصناعية الجديدة.

وتم تصميمها خصيصاً للبيئات الصناعية مثل المصانع والمستودعات، ويوفر حل الاتصال الخلوي المخصص تغطية آمنة وموثوقة مع كثافة عالية للأجهزة وإمكانية التنبؤ بانخفاض وقت الاستجابة.

وتتميز الحلول الجديدة بتوفيرها تجربة سلسة فيما يتعلق بإدارة الشبكة، فضلاً عن كونها مصممة بحرفية عالية لتضمن سهولة الاستخدام والإدارة من قبل المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات (IT) وتكنولوجيا التشغيل (OT)، وتهدف إريكسون من خلال هذه الحلول إلى تعزيز قابلية نشر التقنيات الخلوية لموظفي المصانع والمستودعات.

ومن خلال مزايا الاتصال اللاسلكي عالية المستوى الخاصة بالقطاع الصناعي، تعمل حلول الاتصال الخلوية من إريكسون على تمكين حالات الاستخدام المبتكرة للثورة الصناعية 4.0 مثل: حالة استخدام الفحص الرقمي المزدوج (محاكاة رقمية في الوقت الفعلي لكيان مادي) مع كميات هائلة من أجهزة الاستشعار إلى جانب القدرة على نقل تعليمات واجهة التفاعل بين الإنسان والآلة (HMI) إلى العمال وضمان تجنب الاصطدام والتحكم عن بعد للمركبات الموجهة المستقلة (AGVs) والروبوتات التعاونية للعمليات الآلية.

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وقال آسا تامسونز، نائب أول للرئيس، ورئيس قسم تقنيات الأعمال والأعمال الجديدة في شركة إريكسون: " تم تطوير حلول الاتصالات الخلوية الخاصة بقطاع الصناعة Industry Connect بناءً على فكر تصميمي مبتكر يهدف إلى تلبية متطلبات العملاء في القطاع الصناعي والتي تتمركز حول أهمية الحصول على حلول اتصال متطورة تتسم بالسرعة والموثوقية والأمان مع سهولة تركيبها ونشرها وإدارتها، حيث تساهم حلولنا الجديدة في تسريع عمليات الأتمتة وتعزيز الكفاءة التشغيلية ونقلها إلى المستوى التالي من التطور. كما تعزز حلولنا الجديدة محفظة عروض مزودي الخدمات المخصصة للعملاء من المؤسسات. إضافة إلى ذلك، توضح ابتكاراتنا الجديدة الأهمية المتزايدة التي تكتسبها الحلول الخلوية في شريحة الاتصالات الصناعية المتنامية - مما يشكل دليلاً على الريادة التكنولوجية لشركة إريكسون وقدرات تقنيات الاتصال التي طورتها نتيجة الاستثمارات التي ضختها حتى الآن في مجال البحث والتطوير".

وكانت شركة سكانيا، المزود السويدي الرائد في مجال حلول النقل، قد نشرت مسبقاً حلول إريكسون الجديدة للاتصالات الخلوية في مختبر الإنتاج الذكي التابع لها في سودرتاليا، السويد.

وقال روجر هارتونين، مدير أول لتكنولوجيا المعلومات الصناعية في مجموعة سكانيا: "أتاح لنا تطبيق حلول الاتصال الخلوية من إريكسون الجديدة ضمان قدرات اتصال عالية الجودة وسريعة وآمنة لبيئتنا الصناعية، حيث توفر الحلول الجديدة اتصالاً لاسلكياً موثوقاً، مما يتيح لنا مستويات أعلى من المرونة في عمليات المصنع. نحن في سكانيا نقود التحول نحو عصر حلول النقل المستدامة من خلال الابتكار المستمر في عمليات التصنيع الخاصة بنا"

ومن جهته، قال بيرس أوين، المحلل الرئيسي في شركة ABI للأبحاث: "لقد كانت الحالة التكنولوجية لتقنيات LTE الخاصة موجودة منذ فترة، ولكن مع حلول الاتصالات الصناعية، قامت شركة إريكسون بإنتاج هذه التكنولوجيا بطريقة تتيح للمشغلين تقديم مزايا LTE الخاصة إلى المصانع والمستودعات مع حالة عمل حقيقي".

يتم عرض حلول الاتصال الصناعية من إريكسون في معرض هانوفر ميسي 1-5 أبريل في جناح إريكسون القاعة 8.