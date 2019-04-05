الفيسبوك تطلب من المستخدمين تزويدها بكلمات المرور الخاصة ببريدهم الإلكتروني!!

فاطمة أيت طالب - دبي - عادةً عندما تقوم بالتسجيل في خدمة جديدة على الإنترنت وتطلب منك تفعيل حسابك، فكل ما عليك فعله هو النقر فوق رابط التفعيل ليتم تنشيط حسابك. لسوء الحظ، لسبب ما، قررت الفيسبوك طلب كلمات المرور الخاصة بحسابات البريد الإلكتروني التي يستخدمها المستخدمون الجدد الذين يرغبون بالتسجيل في الخدمة.

هذا وفقا لتغريدة تم نشرها مؤخرًا من أحد المستخدمين على شبكة تويتر تعرض لنا صورة للشاشة حيث تطلب الفيسبوك منه تقديم كلمة المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني الذي يستخدمه من أجل التسجيل. لاحظ أن كلمة المرور هذه ليست كلمة مرور حساب المستخدم على الفيسبوك، وإنما كلمة المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني الذي إستخدمه للتسجيل في الفيسبوك، وهو أمر لا يجب أن يمتلكه أي شخص آخر، بخلاف المستخدم نفسه.

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متحدثًا إلى صحيفة Daily Beast، صرح مستشار الأمن Jake Williams بالقول : ” هذا يتجاوز التفاهة. يجب ألا يأخذوا كلمة مرورك أو يتعاملوا مع كلمة مرورك في الخلفية. إذا كان هذا هو المطلوب للتسجيل في الفيسبوك، فمن الأفضل عدم وجودك على الفيسبوك أصلاً “.

قامت الفيسبوك منذ ذلك الحين بالرد على الصحيفة بالقول : ” نحن نتفهم أن خيار التحقق من كلمة المرور ليس أفضل طريقة للقيام بذلك، لذلك سنتوقف عن تقديمه “. تطمئن الشركة أيضًا المستخدمين بأنها لا تخزن كلمات المرور الخاصة ببريدهم الإلكتروني، ولكن لا يمكننا أن نتأكد من صحة ذلك. ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كانت الفيسبوك ستواصل هذه الممارسة لو لم تحظى بهذا الإهتمام أم لا.