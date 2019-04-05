السلطات الأمريكية تحقق في العلاقة المحتملة بين تدخين السجائر الإليكترونية وحدوث تشنجات في الجسم

ترجمة- محمد بشاري

ذكرت صحيفة لوفيف البلجيكية أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحقق فيما إذا كانت هناك علاقة بين تدخين السجائر الألكترونية وبين حدوث تشنجات في الجسم.

وتشير التقارير إلى أن بعض الأشخاص الذين يدخنون السجائر الإلكترونية ، خاصة الشباب ، قد تعرضوا للتشنج لاحقًا.

وأضافت الصحيفة أن استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب الأميركيين قد ازداد بشكل واسع خلال العقد الماضي.