بشرى سارة لأصحاب هواتف آيفون .. واتساب يتيح منصة جديدة

نهى حمدي

بعد مرور أكثر من عام على إطلاق تطبيق المراسلات العالمي"واتساب" منصته التجارية، والمعروف بـ "WhatsApp Business" على الهواتف التي تعمل بنظام Android فقط، طرح التطبيق أخيرًا نسخته على هواتف "آيفون".

وجاءت هذه الخطوة بناء على طلب ملايين المستخدمين، ونوهت "فيس بوك" الشركة المالكة لـ"واتساب" إلى أنه كان أحد أكثر طلبات عملائها هو تقديم التطبيق على iPhone، بحسب ما نشر موقع "techcrunch" التقني.

وأوضح التطبيق أنه إصدار iOS ، مثل نظيره Android ، مصمم لمساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة على الوصول إلى عملائهم على الهواتف الذكية.

وهذا يعني أنه يشمل قدرة الشركات على...