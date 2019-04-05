عام 1739.. أول روبوت فى العالم بطة آلية مبتكرة بتاكل وتشرب وترفرف

كتبت أميرة شحاتة

هل تعلم أن العالم توجه لفكرة صناعة روبوت منذ أعوام كثيرة، حيث بدأت أولى المحاولات في 1739 بفكرة مجنونة لابتكار بطة آلية بالحجم الطبيعي، ولها جهاز هضمى حتى تتمكن من الأكل والشرب والهضم.

وفقا لما ذكره موقع " Swarthmore" العلمى، استجاب جاك دي فوكانسون في جرونوبل بفرنسا، في وقت مبكر من عام 1738، لجنون القرن الثامن عشر للأشياء المتحركة، وقدم فوكانسون أول تقرير آلي كامل له "The Flute Player"، وبعد عام أنتج البطة الآلية.