تكنولوجيا: تسريبات تكشف هاتفا ذكيا من “موتورولا” بـ 4 كاميرات خلفية وبصمة أسفل الشاشة!

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كشفت تسريبات عن هاتف ذكي من موتورولا Motorola يتضمن 4 كاميرات خلفية ومستشعر بصمة أسفل الشاشة، إلى جانب شاشة بقياس 6.2 بوصة بنتوء (نوتش) من نوع قطرة الدمعة teardrop.

ولوحظ في الصور المسربة لهاتف موتورولا الذكي كتابة عبارة “48MP” بجوار الكاميرات الخلفية، مما يعني أنها ستكون بدقة 48 ميجابكسل، ولا يزال مجهولا حجم البطارية ونوع المعالج الذي ستستخدمه موتورولا في هذا الهاتف الذكي، إن صح التسريب، كما لا يوجد أي معلومات رسمية من الشركة بخصوصه حتى الآن.

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وأصبح من المعتاد مشاهدة سباق دائم بين شركات الهواتف من أجل زيادة عدد الكاميرات الخلفية، لضمان تقديم صورة أفضل وأكثر نقاء ودقة عن السابق، مثلما أصدرت سامسونج حديثا هاتفها جالاكسي Galaxy S10 (3 كاميرات خلفية) وهواوي Huawei P30 (3 كاميرات خلفية) ونوكيا Nokia 9 (5 كاميرات خلفية)!