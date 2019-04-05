تكنولوجيا: هنيدي قدم إعلانا له.. تطبيق “على كام” ضربة في وجه “أوليكس” وتطبيقات الخدمات والصيانة

منذ أيام، ظهر الفنان محمد هنيدي مع مجموعة من الشباب في إعلان للترويج عن تطبيق “على كام” 3laCam، ويروج الإعلان للتطبيق الذي يقدم خدمات البحث والترويج للخدمات الحرفية، لكن بعد التجربة، اكتشفنا أن “على كام” هو أكثر من تطبيق يمكن تحميله واستخدامه عند الحاجة، وأنه منافس قوي لتطبيق “أوليكس” OLX، ومع انتشاره، فمن المرجح جدا أن يكون منافس قوي لكل من فيسبوك Facebook وإنستجرام Instagram أيضا.

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في البداية، دعنا نتعرف على تطبيق “على كام”، فهو عبارة عن منصة إلكترونية لعرض وتسويق المنتجات والخدمات عن طريق الفيديو، يستفيد منها المعلن في الترويج لسلعته أو منتجه، ويستفيد منها المستخدم الذي يبحث عن منتج أو خدمة أو مكان بعينه، أي أنه ملتقى لعرض وتسويق المنتجات والخدمات على الإنترنت، مقابل اشتراك.

وحتى تستطيع الاستفادة من تطبيق “على كام”، عليك انشاء حساب على التطبيق من خلال هذه الخطوات:

بعد تثبيت التطبيق على هاتفك، يمكنك إنشاء حساب من خلال كتابة رقم تليفونك أو باستخدام حسابك الشخصي على فيسبوك.

سوف يطلب منك التطبيق إدخال بعض البيانات، من بينها النوع (ذكر/أنثى) وتاريخ الميلاد.

بعد الانتهاء من التسجيل، سوف يعرض لك تطبيق “على كام” الخدمات التي يقدمها، والتي عليك تحديد المهتم بها.

حال إذا كنت ترغب في تغيير الاهتمامات وضبط خصوصية حسابك على التطبيق، عليك الضغط علي رمز الثلاث نقاط، لتصل إلى اختيارات التغيير، والتي تصل منها إلى الشروط والأحكام، وسياسة الخصوصية، ومعلومات إصدار التطبيق، والأسئلة الشائعة.

صحيح.. يوجد داخل التطبيق نظام تحديد المواقع GPS، لكي يسهل عليك تحديد موقعك الجغرافي وموقع الخدمات القريبة منك.

بعد إنشاء حساب على تطبيق “على كام”، عليك أن تحدد هل أنت مستخدم يرغب في خدمة بعينها أم معلن يرغب في الترويج لسلعة.

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إذا كنت تروج لخدماتك على تطبيق “على كام”، فإن ذلك يتطلب دفع اشتراك، والذي لم يعلن عنه إلى الآن، لأن التطبيق يتيح لك الترويج لمدة شهر مجانا، أي تستطيع نشر 5 فيديوهات عليه دون دفع رسوم أو الاشتراك في باقته، وتحصل على هذا العرض عقب إنشاء حساب عليه، فبعد تفعيل الحساب سوف يظهر لك رساله ثابتة على جانب الشاشة تتضمن عبارة “اشترك الآن”، تطلب منك تحديد اسمك ورقم تليفونك ونشاطك.

في الشاشة الرئيسية، سوف يظهر لك علامة (+)، اضغط عليها، ليظهر لك ثلاث اقتراحات، وهي فيديوهات وتسجيل والصور، حيث يمكنك إنشاء فيديو ووضعه على هاتفك ثم نشره على التطبيق، أو تقوم بالتقاط صور وتجميعها على خلفية موسيقية ثم تنشرها، وقبل النشر.. لا تنس إدخال الرمز الترويجي (برومو كود) الخاص بك، واضافة اسم لمتجرك وتحديد موقعك الجغرافي.

إذا كنت مستخدما للتطبيق وغير معلن عن خدمة أو حرفة، ابحث عما تريده بهذه الطريقة:

عليك الدخول على الاهتمامات الخاصة بك، وإحداث تغيير فيها، من خلال اختيار الخدمة التي تبحث عنها.

قم بتصفح الصفحة الرئيسية، لأن بعد تغيير الاهتمامات، سوف يظهر لك أبرز الفيديوهات التي نشرت عن هذه الخدمة والقريبة منك.

على جانب كل فيديو منشور، سوف تجد اختيارات الاتصال أو كتابة تعليق، ومن خلال الاختيارات يمكنك الوصول إلى الخدمة.

الآن ربما تسأل: ما الفارق بين تطبيق “على كام” والتطبيقات المشابهة، وأشهرها “أوليكس” OLX؟

يقدم تطبيق “أولكس” خدمات بيع وشراء المنتجات، سواء كانت عقارات أو سيارات أو أجهزة كهربية، من خلال كتابة وصف دقيق عما يرغب المستخدم في بيعه مستخدما الصور كوسيلة، مجانا دون اشتراك شهري.

أما تطبيق “على كام” فيقوم ببيع وشراء المنتجات سواء كانت عقارات أو سيارات أو أجهزة، من خلال فيديو يتضمن تفاصيل المنتج، ولا يقتصر فقط على بيع وشراء الخدمات، فمن خلاله يستطيع المستخدم الترويج لمنتج أو مكان، وأيضا يمكن من خلاله حجز مطعم أو جيم أو قاعة، مقابل باقة شهرية.

أخيرا، من المرجح أن ينافس”على كام” خدمات عالمية مثل فيسبوك وإنستجرام، لكونه يقدم خدمة الترويج بالفيديو، والتي مؤكد أن شركات التسويق الإلكتروني سوف تستغل هذه الميزة في الترويج للعملاء لديها، أي أن تطبيق “على كام” سوف يكون وسيلة جديدة لترويج الإعلانات باستخدام الفيديوهات، وهو الدور الذي يقوم به “إنستجرام” و “فيسبوك” مؤخرا.