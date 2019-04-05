iPhone المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G قد لا يصل حتى العام 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - بينما تبدو الشركات المصنعة للهواتف الذكية المدعومة بنظام الأندرويد حريصة على جلب الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G إلى السوق في العام 2019، إلا أن شركة آبل لا تخطط لتبني هذه التكنولوجيا المتقدمة الجديدة في هواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام. بدلاً من ذلك، آخر ما سمعناه هو أن شركة آبل تخطط لإطلاق أول هاتف iPhone متوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G في العام 2020. ومع ذلك، يبدو أنه قد يتعين على مستخدمي iPhone الإنتظار أكثر من ذلك.

ووفقا للمحلل Timothy Arcuri من مؤسسة UBS، فقد أوضح بأنه قد لا يتم إطلاق iPhone المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G حتى العام 2021. والسبب في ذلك على ما يبدو هو صعوبة تحديد الشركة التي سيتم إستيراد مودمات 5G منها من أجل iPhone نتيجة لعدد من العوامل. أحد هذه العوامل هو الدعوى القضائية المستمرة بين آبل وكوالكوم والتي دفعت شركة آبل للتوقف عن إستخدام مودمات كوالكوم في هواتف iPhone الخاصة بها تمامًا.

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هذا يعني أن شركة كوالكوم تعتبر خارج قائمة الشركات التي ستستورد منها آبل مودمات 5G. ثم هناك أيضًا مشكلة مع Intel، فهذه الأخيرة لن تكون جاهزة لإطلاق أول مودم 5G للأجهزة المحمولة حتى الجزء الأخير من العام 2020. وعلاوة على ذلك، فقد أوضح المحلل Timothy Arcuri بأنه من غير المرجح أن تلجأ شركة آبل إلى الحلول المقترحة من قبل كل من سامسونج و MediaTek. هذا يعني أن شركة آبل ملزمة بتصنيع مودم 5G الخاص بها أو الإنتظار حتى يصبح مودم Intel جاهزًا مع العلم بأن الإحتمال الأول قد يجبر شركة آبل على تمديد إطلاق iPhone المتوافق مع شبكات 5G لعام إضافي.

ومع ذلك، هذه ليست المرة الأولى التي تتأخر فيها آبل عن الحفلة. عندما بدأت شبكات الجيل الرابع 4G LTE بالظهور لأول مرة، إستغرقت شركة آبل أيضًا بعض الوقت قبل أن تبدأ رسميًا بشحن هواتف iPhone التي تدعم هذه التكنولوجيا. في نهاية المطاف، ستقوم شركة آبل بإطلاق iPhone المتوافق مع شبكات 5G، ولكن يبقى السؤال هو متى سيحدث ذلك.