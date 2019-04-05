فيديو وصور تجسدنا لنا كيف سيبدو الهاتف Galaxy A90، وسيضم كاميرا منبثقة وقابلة للدوران

فاطمة أيت طالب - دبي - علمنا بأن الهاتف Galaxy A90 سيضم كاميرا أمامية منبثقة قابلة للدوران في نفس الوقت، ولكن هذه الصور الثلاثية الأبعاد تظهر لنا تصميمًا رائعًا للغاية. وكما تلاحظون، فهذه الصور تعرض لنا الهاتف Galaxy A90 مع آلية قابلة للسحب نحو الأعلى من أجل رفع الكاميرا المزدوجة، وهي الكاميرا التي يمكن تدويرها بعد ذلك لتصبح كاميرا أمامية.

المسرب الصيني البارز Ice Universe والذي يحظى بمصداقية عالية عندما يتعلق الأمر بالتسريبات ذات الصلة بشركة سامسونج، ذكر بأن هذه الصور تجسد ” التصميم الحقيقي تقريبًا ” للهاتف Galaxy A90. منذ أسبوع تقريبًا، كان المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks قد ذكر في تغريدة على شبكة تويتر أن الهاتف Galaxy A90 سيضم كاميرا قابلة للسحب نحو الأعلى وقابلة للدوران في نفس الوقت.

هذا التصميم الفريد من نوعه يجلب معه العديد من المزايا، فهو يسمح بإستخدام الكاميرا الخلفية المتقدمة لإلتقاط صور السلفي العالية الجودة من دون الحاجة لإستخدام شاشة ثانية في الخلف، كما أنه يسمح بإستخدام شاشة خالية من القطع أو الثقب في الواجهة الأمامية مع تقليص إطار الشاشة قدر الإمكان. ومع ذلك، يبقى العيب الوحيد في هذا التصميم هو أنه يستخدم جزأين متحركين.

Advertisements

الهاتف Galaxy A90 سيفتقر أيضًا إلى خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه أو على الأقل ستكون بطيئة للغاية بحيث لن يتم إستخدامها، ولكن سيتم تعويض ذلك بمستشعر بصمات الأصابع الذي سيتم تضمينه في الشاشة. إحدى الأشياء التي لم يوضحها الفيديو هو ما إذا كان بإمكان إغلاق الآلية المنبثقة مع إبقاء الكاميرا موجهة نحو الأمام من أجل حمايتها عندما لا تكون قيد الإستخدام.

سلسلة هواتف Galaxy A Series ليست غريبة عن التجارب، فهي موطن لأول كاميرا رباعية في العالم، كما قررت شركة سامسونج إستخدام الشاشة المزودة بالثقب لأول مرة على هذه السلسلة. ولكن حتى ذلك الحين، هذا التصميم موجود، لذلك ستبقى متحمسًا إلى غاية اليوم 10 أبريل لمعرفة ما إذا كان حقيقيًا أم لا.