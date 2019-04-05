النسخة التجريبية الثانية من Android Q تجلب معها الفقاعات والمحاكي للهواتف القابلة للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أقل من شهر على إطلاق النسخة التجريبية الأولى من نظام Android Q، قامت شركة جوجل الآن بإصدار النسخة التجريبية الثانية. هذه النسخة التجريبية الجديدة جلبت معها ميزات جديدة مثل الفقاعات ومحاكي الهواتف الذكية القابلة للطي للمطورين، وهو المحاكي الذي يدعم حاليًا شاشات كل من Galaxy Fold و Huawei Mate X.

على الرغم من أن الفقاعات ( Bubbles ) قد تبدو وكأنها تكرار لفقاعات الدردشة العائمة من تطبيق Facebook Messenger، إلا أنها تمثل تطورًا لعناصر التبديل الذكي السريع ( Quick Smart Toggles ) في درج التطبيقات على نظام الأندرويد الخام. بدلاً من ترك هاتفك يخمن الوظيفة التي تحتاجها، يمكنك إعدادها. يمكن أن توفر وصولا سريعًا إلى واجهة المستخدم المحمولة مثل الملاحظات والترجمات وإظهار التذكيرات المرئية للمهام.

أدركت شركة جوجل بسرعة إلى أين يتجه عالم الهواتف الذكية، ولذلك فهي قدمت الآن محاكيًا للهواتف الذكية القابلة للطي كجهاز إفتراضي في Android Studio. يمكنك معاينة تطبيقاتك على جهاز يضم شاشة بقطر 7.3 إنش أو 8 إنش قبل الطي وبعده.

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تتضمن التحسينات الأخرى معاينة المحتوى أثناء مشاركة الإختصارات من خلال واجهة برمجة التطبيقات API، وتحديد الميكروفون الذي يجب إستخدامه أثناء إلتقاط التسجيل الصوتي في الأجهزة التي تحتوي على أكثر من ميكروفون واحد، فضلا عن واجهات API مجانية عامة جديدة.

النسخة التجريبية الثانية من نظام Android Q متوفرة لجميع هواتف جوجل الذكية، بدءًا من Google Pixel وصولاً إلى Google Pixel 3 XL. يجب أن يصل التحديث إلى الأجهزة المسجلة في البرنامج التجريبي لشركة جوجل قريبًا، ولكن إذا كنت لا تستطيع الإنتظار، فهناك أيضًا إمكانية تحميله وتثبيت يدويًا.