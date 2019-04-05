تسريب الإطار المعدني الأوسط للهاتف iPhone XI، ويظهر مع قطع كبير للكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم تسريب صورة واقعية يقال بأنها للإطار المعدني الأوسط الخاص بالجيل المقبل من iPhone مع العلم بأن هذا التسريب الجديد يدعم صحة التسريبات التي وردتنا في الفترة الماضية.

عادة ما يكون الإطار الأوسط هو محور تصميم الهاتف، فهو يحتفظ بالمكونات الرئيسية مثل اللوحة الأم والإطار الرئيسي، والبطارية، والشاشة. في هذه الحالة، يشير الإطار الأوسط بقوة إلى أن الجيل المقبل من iPhone والذي من المرجح أن يحمل إسم iPhone XI سيضم ثلاث كاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية للهاتف، تمامًا كما هو موضح في الصورة الرئيسية لهذا الخبر.

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هناك ثلاثة ثقوب دائرية للكاميرات العادية والواسعة الزاوية والمقربة، في حين سيتم تخصيص الثقب الذي يتخذ شكل المربع للفلاش LED، والثقب الأخر لمستشعر ثلاثي الأبعاد مثل كاميرا Time Of Flight. وهناك أيضًا ثقب كبير في وسط هذا الإطار سيكون على الأرجح من أجل تقنية الشحن اللاسلكي. ولمساعدتنا في الحصول على فكرة أفضل عن تصميم الجيل المقبل من iPhone، فقد قام Benjamin Geskin على شبكة تويتر ومستخدم آخر على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo بإنشاء هذه الصور الحاسوبية أدناه :





وقبل أن تقفز للتعليق على هذا التصميم، فضع في إعتبارك أن هذه الصور تستند إلى الشائعات وأن المنتج النهائي قد يبدو مختلفًا. وحتى إذا كانت تجسد التصميم النهائي تقريبًا، فإن iPhone الذي يصل إلى السوق يبدو دائمًا أكثر فخامة ورقيًا من النماذج الأولية. عموما، لا يزال الوقت مبكرًا لنقول أي شيء بشأن الجيل المقبل من iPhone، ولكننا نتوقع أن تتراكم المزيد والمزيد من المعلومات حول هذا الهاتف بحلول الصيف.