انت الان تتابع تفاصيل خبر تقنية جديدة لتغيير ملامح ومظهر الوجه دون جراحة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 5 أبريل 2019 08:58 صباحاً - تمكن فريق بحثي يتألف من مجموعة من أطباء الجراحة والتجميل، في الولايات المتحدة الأمريكية، من ابتكار طريقة جديدة لتجميل الأنف وباقي أجزاء الوجه دون جراحة؛ عن طريق الكهرباء.

فعن طريق استخدام التيار الكهربائي والقوالب المطبوعة ثلاثية الأبعاد اكتشف الأطباء كيفية تليين وإعادة تشكيل الغضاريف دون إجراء شق واحد، وهو تطور من شأنه تقصير وقت الشفاء بشكل كبير للإجراءات الطبية، وجعل العملية برمتها أقل ألماً.

قُدّم البحث في بيان صحفي للجمعية الكيميائية الأمريكية (ACS)، أمس الأربعاء، ويصف البحث كيف يمكن جعل الغضاريف، التي تشكل أنوفنا وغيرها، أكثر مرونة بعد التعرض لتيار كهربائي.

ووفقاً للبيان الصحفي فقد توصل العلماء إلى العملية الجراحية الجديدة عن طريق الصدفة تقريباً.

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في وقت سابق، قام أحد العلماء في الفريق بتسخين الغضروف باستخدام أشعة الليزر تحت الحمراء، لكن ذلك كان مكلفاً للغاية، وأدى إلى قتل الأنسجة التي سُخنت، لذا جربوا الكهرباء بدلاً من ذلك.

تعمل الشحنات الكهربائية التي تُسلّط على تسخين الغضروف، ما يؤدي إلى شدّه مع إمكانية إعادة تشكيل الغضروف.

وبصرف النظر عن العمليات الجراحية التجميلية التي من شأنها إعادة تشكيل أنوف الناس أو غيرها من الميزات، يتصور العلماء أن أسلوبهم الجديد يُستخدم لاستعادة الوظيفة إلى تصلب المفاصل أو إصلاح الحاجز المنحرف للناس.

ويأمل العلماء أن تُستخدم هذه التقنية على أكثر من الغضروف، ربما في المستقبل يستخدمونها لإصلاح القرنيات ومشاكل البصر.

في الوقت الحالي جُرّبت هذه الطريقة على أرنب، وتمكنوا من ثني أذنه من خلال ثني الغضروف، ويتوقعون خلال الأعوام القادمة أن يُستخدم على البشر.