شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عام 1739.. أول روبوت فى العالم بطة آلية مبتكرة بتاكل وتشرب وترفرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن العالم توجه لفكرة صناعة روبوت منذ أعوام كثيرة، حيث بدأت أولى المحاولات في 1739 بفكرة مجنونة لابتكار بطة آلية بالحجم الطبيعي، ولها جهاز هضمى حتى تتمكن من الأكل والشرب والهضم.

وفقا لما ذكره موقع " Swarthmore" العلمى، استجاب جاك دي فوكانسون في جرونوبل بفرنسا، في وقت مبكر من عام 1738، لجنون القرن الثامن عشر للأشياء المتحركة، وقدم فوكانسون أول تقرير آلي كامل له "The Flute Player"، وبعد عام أنتج البطة الآلية.



بطة

وكانت البطة الميكانيكية لديها القدرة على تناول الحبوب، وأيضا هضمها ولكنها لم تكن تخرج فضلات بينما يوجد جزء لذلك كان يقوم به بشكل تخيلي وكان يطمح لإيجاد طريقة تجعلها تخرج فعلا، فقد تم جمع الطعام في حاوية داخلية واحدة، وتم إنتاج البراز المخزن مسبقًا من ثانية، بحيث لم يحدث أي هضم فعلى.

Advertisements

اشتهر فوكانسون بهذه "البطة"، إذ كان بإمكان هذا الوحش الميكانيكي أن يرفرف بجناحيه ويأكل ويهضم الحبوب، ويحتوي كل جناح على أكثر من أربعمائة جزء متحرك، ولسوء الحظ أن هذه البطة حاليا اختفت ولكن تم القيام بصناعة نسخة طبق الأصل منها على يد صانع ساعات من شامبيرى بعد أن تحولت ابتكاراته التى قام بها متحف صغير أمام الجمهور.

وفي ذلك الوقت، لم يتم استقبال التغييرات التى صنعها هذا المخترع جيدًا إلا أنها كانت نواة مهمة بعد تطويرها بأعوام لتصبح مشاركا لثورة الكمبيوتر اليوم، وقرب نهاية حياته، أصبح فوكانسون عضوًا في أكاديمية العلوم، حيث توفي في باريس عام 1782.

ومن حسن الحظ، ففي عام 2006، قدم الفنان البلجيكي ويم ديلفوى آلية جديدة تسمى "Cloaca Machine" لتحقق حلم فوكانسون، حيث كان عبارة عن عمل فني ميكانيكي يهضم الطعام ويحوله إلى براز.