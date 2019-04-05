شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 88 يوم على عطارد و224.7 على الزهرة.. ليه السنة على كوكب الأرض 365 يوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن السنة تختلف من كوكب لآخر فى عدد الأيام، ولعل السبب وراء ذلك بسيط ولكن لا يعلم عنه الكثير شيئا، فما يحدد أيام السنة لدينا عن أى كوكب آخر هو طول الدورة التى يدورها الكوكب حول الشمس.

ووفقا لما ذكره موقع " universetoday" العلمى، فإن العام على الأرض 365 يومًا، ويحدث كل أربع سنوات أن يصل إلى 366، والتعريف الفعلي للسنة هو الوقت الذي يستغرقه الكوكب لإكمال مدار واحد حول الشمس.

أما عن اليوم الزيادة فى العام كل أربع سنوات، فيأتى من حقيقة أن كوكبنا يستغرق 365.2564 يومًا شمسيًا لإكمال مدار واحد من الشمس، وهذا هو السبب في أننا نضيف يومًا إضافيًا إلى التقويم كل أربع سنوات.

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ولكن نظرًا لأن محورنا مائل ، فهناك تباين كبير في الفصول خلال السنة، فخلال فصل الشتاء، عندما يتم توجيه نصف الكرة الغربي بعيدًا عن الشمس، تتغير مسافة الشمس من خط الاستواء إلى 23.5 درجة، ونتيجة لذلك، فاليوم بين الصيف والشتاء سيشهد طول الأيام والليالي ودرجات الحرارة والفصول تغيرات كبيرة.





السنة فى كوكب عطاردأما عن السنة على عطارد فهى فترة مدارية حول الشمس مدتها 88 يومًا (87.969 دقيقة)، مما يعني أن سنة واحدة هي 88 يومًا من أيام الأرض أو ما يعادل حوالي 0.241 سنة أرضية.





السنة على كوكب الزهرةالزهرة يكمل مدار واحد فى 224.7 يوما، وهذا يعني أن سنة واحدة على كوكب الزهرة تصل إلى حوالي 0.6152 سنة أرضية.