شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبيعات تسلا تنخفض بشكل حاد بعد تأخيرات تسليم سيارة Model 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صنعت تسلا في الربع الأول من عام 2019 مجموعه 77 ألف و100 سيارة، ولكنها كانت قادرة فقط على تسليم 63000 في الأشهر الثلاثة التي انتهت في مارس، وفي حين أن هذا الرقم كان ضعف الرقم الذي تمكنت من توصيله في الربع نفسه من العام الماضي، إلا أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 31 % عن مبيعاتها في الربع الأخير عام 2018، بواقع 90،966 سيارة تسلا.

وفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، هذا يمثل أكبر انخفاض في تاريخ الشركة في حالة حساب عمليات التسليم فقط وليس الحجوزات كمبيعات، ويعتقد المحللون أن تسلا ستكون قادرة على تسليم 76000 سيارة لهذا الربع.

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وتتألف عدد السيارات التى تم تصنيعها من 62 ألف و950 من Model 3 و 14ألف و500 من طراز S و X، ومن بينهم كانت تسلا قادرة على تسليم 50 ألف و900 من Model3 و12 ألف و300 من موديل S و X.

و تعترف تسلا بأنها تتوقع أن يتأثر دخلها بشكل سلبي من خلال أحجام التسليم الأقل من المتوقع، وتعديلات الأسعار الأخيرة التي تنفذها ستؤثر على أعدادها أيضًا.

وتسلا تبدو متفائلة للربع الثاني وبقية عام 2019، فتقول: "تحولت عدد كبير من عمليات تسليم المركبات إلى الربع الثاني بسبب التأخير خلال الربع الأول"، بالإضافة إلى ذلك، ما زالت تتوقع تحقيق ما يتراوح بين 360 إلى 400 ألف سيارة خلال هذا العام، حيث كشفت أن الطلبات الأمريكية على سيارات Model 3 فاقت بشكل كبير ما كانت قادرة على تسليمه، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.