شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بخريطة سناب شات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد تطبيق سناب شات حالياً لإضافة مزايا جديدة بميزة الخريطة Snapmap، إذ يختبر تعديل الصورة الرمزية لتكون أكثر تحديداً من مجرد مشاركة مكان الشخص.
ونقلاً عن موقع "ديلى ميل" البريطانى، أوضح التطبيق أن الميزة الجديدة تساعد فى تزويد المستخدمين بطرق مختلفة للتعبيرعن أنفسهم، وليس إظهار أماكنهم فقط.
وتتيح الميزة للمستخدمين أيضًا بمعرفة من قام بمشاهدة موقعهم، كما تركز هذه الميزة أيضا على خدمات الرسائل ومشاركة الصور بالتطبيق.
ويكافح سناب شات الآونة الأخيرة للتنافس مع المنصات الاجتماعية الأخرى مثل انستجرام بعد أن أطلقت ميزة "القصص" الخاصة بها، كتلك الموجودة بسناب شات، ولاقت نجاحاً كبيرا.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ميزة جديدة بخريطة سناب شات.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.