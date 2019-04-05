شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق "واتس آب بيزنس" يصل رسميا إلى جميع دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "ذا فيرج" الأمريكى، عن طرح تطبيق " واتس آب بيزنس" على نظام IOS رسميا إلى كافة دول العالم، إذ تم إطلاق التطبيق المجانى على iOS الشهر الماضى ولكن فى عدد محدود من البلدان، بينما كان متاحًا على نظام أندرويد منذ العام الماضى.



واتس اب بيزنس

على عكس تطبيق واتس آب الأساسى، يتيح "واتس آب بيزنس" للشركات والمؤسسات إنشاء ملف تعريف لمشاركة تفاصيل الشركة مثل عنوان بريدهم الإلكترونى أو متجرهم، كما يمكنهم الوصول إلى رسائل الترحيب والرسائل البعيدة لإدارة التفاعلات مع العملاء الذين يتصلون بهم.

وسيصبح تطبيق WhatsApp Business متوفر الآن فى البرازيل وألمانيا وإندونيسيا والهند والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وسيظهر فى جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة.