هيئة الاتصالات: 91.7% من الأفراد يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية عن دراستها التحليلية الشاملة لسوق خدمات الاتصالات، وتقنية المعلومات في المملكة، الخاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت بلوغ نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة 91.7% من الأفراد.

وأظهرت الدراسة التي شملت 10,000 مستخدم لخدمات الاتصالات، تباينَا في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2018 بحسب الفئات العمرية، حيث جاءت الفئة العمرية (20-24) سنة كأكبر فئة عمرية تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي بنسبة 98.70%، فيما جاءت الفئة العمرية (25-29) سنة في المرتبة الثانية بنسبة 98.10%، تليها الفئة العمرية (30-34) بنسبة 97.40%.

وبحسب الدراسة، فإن 93.20% من الذكور يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في عام 2018، في مقابل استخدام 89.60% من الإناث، فيما أظهرت الدراسة أن 90.80% من السعوديين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في مقابل استخدام 93.20% من غير السعوديين.

وأشارت الدراسة إلى تصدر منطقة تبوك في استخدام شبكات التواصل بنسبة 97.10%، تلتها منطقتا مكة المكرمة والحدود الشمالية بنسبة استخدام 93.40%.