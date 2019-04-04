تكنولوجيا: زي النهاردة| ذكرى تأسيس شركتي مايكروسوفت ونتسكيب

يصادف يوم 4 أبريل ذكرى تأسيس شركتي مايكروسوفت Microsoft ونتسكيب Netscape، غير أن مايكروسوفت تأسست قبل نتسكيب بـ19 عام بالضبط!

ففي 4 أبريل من عام 1975، تشارك بيل جيتس (19 عاما وقتها) وبول ألن (22 عاما) ليؤسسا معا شركة مايكروسوفت Microsoft، في مدينة ألباكركي، أكبر مدن ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

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تأسست مايكروسوفت بهدف تطوير نظام تشغيل “بيسيك” BAISC لحاسوب “ألتير 8800” (MITS Altair 8800)، وهو حاسوب دقيق صُمم في عام 1975، معتمدا على معالج إنتل 8080، ويشار إليه الآن بأنه الشرارة الأولى في ثورة الحواسيب الدقيقة.

واتصل بيل جيتس وبول ألن بهنري إدوارد روبرتس، مصمم الكمبيوتر، بعد رؤية الجهاز على غلاف إحدى المجلات، وعرضا عليه وضع برامج الجهاز، وعرف البرنامج باسم “ألتير-بيسيك”.

واليوم، يقع مقر مايكروسوفت في واشنطن، ويعمل بها 135 ألف موظف تقريبا، وتحقق عائدا يفوق 110 مليار دولار سنويا، وتعمل في مجالات أنظمة التشغيل والخوادم ومحركات البحث ولغات البرمجة وأجهزة ألعاب الفيديو وتصنيع أجهزة الكمبيوتر والحواسيب اللوحية والهواتف الذكية.

وفي 4 أبريل من عام 1994، وبعد 19 عام من تأسيس مايكروسوفت، أنشأ الصديقان مارك أندريسن وجيم كلارك شركتهما “موزاييك للاتصالات” Mosaic Communications Corp.، والتي سيتغير اسمها لاحقا إلى شركة “نتسكيب للاتصالات” Netscape Communications، والتي طورت متصفح الإنترنت “نتسكيب” Netscape، الذي سيطر لفترة من الزمن على سوق متصفحات الويب، إلا أن كسر إنترنت إكسبلورر هيمنته.

في نهاية المطاف، وفي عام 1998، استحوذت شركة “أميركا أونلاين” AOL على نتسكيب، وأوقفت دعمها لمنتجات نتسكيب بالكامل بحلول عام 2008.