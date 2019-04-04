تكنولوجيا: Oppo تطلق صفحة رسمية لهاتف Reno على متجرها الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Oppo الكثير من التفاصيل خلال الفترة الماضية حول أول إصدار من خط إنتاجها الجديد Reno، واليوم أطلقت العملاق الصيني أيضاً صفحة رسمية للهاتف على متجرها الرسمي، مع تفاصيل الهاتف والألوان التي ينطلق بها إلى الأسواق.

جاءت أغلب التسريبات والتفاصيل حول هاتف Reno المرتقب عبر العملاق الصيني Oppo خلال الفترة الماضية، واليوم بدأت الشركة في الإستعداد رسمياً لإطلاق الهاتف، حيث أدرجت صفحة رسمية لهاتف Reno على متجر الشركة الرسمي على شبكة الإنترنت في الصين.

ولقد أكدت القائمة الخاصة بمواصفات الهاتف بعض المواصفات التي جاءت في تسريبات سابقة ومن بينها مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل، ودعم تقنية NFC، إلى جانب تقنية الشحن السريع VOOC 3.0.

كما كشفت قائمة مواصفات الهاتف عن التسعير الذي ينطلق به Oppo Reno في أسواق الصين وهو CNY 9999، أي ما يعادل 1488 دولار، أيضاً من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار بأربعة ألوان، مع بعض الألوان الحصرية لنماذج محددة من الهاتف تختلف في الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية.

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ومن المقرر وفقاً لما جاء على صفحة Oppo Reno الرسمية أن يتوفر الهاتف بكلاً من ألوان الأرجواني والأسود Extreme Night Black على نماذج الهاتف المميزة بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

بينما يأتي الهاتف بألوان الأسود والوردي والذهبي وأيضاً الأخضر في النموذج المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يأتي الإصدار الأعلى من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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