ميزة جديدة تصل لـ WhatsApp لمساعدتك على تجنب دعوات الإنضمام للمجموعات العشوائية

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت واحدًا من مستخدمي WhatsApp، فنحن على يقين من أنك كنت في مرحلة ما على الطرف المتلقي لدعوة من أجل الإنضمام إلى مجموعة عشوائية تضم أشخاصًا لا تعرفهم. قد يكون هذا مزعجًا، ولكن الخبر السار هو أن WhatsApp قررت أخيرًا على ما يبدو القيام بشيء حيال ذلك.

أعلنت الشركة مؤخرًا أنها ستقوم بإطلاق ميزة جديدة لحماية خصوصيتك تتيح لك إدارة من يمكنهم إضافتك إلى المجموعات على نحو أفضل. ما يعنيه هذا هو أنك ستتمكن من إختيار ما إذا كان يمكن لأي شخص إضافتك إلى المجموعات أو توفير هذه الميزة لجهات الإتصال الخاصة بك فقط أو منع أي شخص كيفما كان من إضافتك إلى المجموعات على WhatsApp.

يبدو أن الخيار الثاني هو الأكثر مرونة لأنه يعني أن الأشخاص الذين قمت بحفظهم في جهات الإتصال الخاصة بك فقط هم من يمكنهم إضافتك إلى المجموعات، لذلك في حالة وجود شخص ما لديه رقمك ولكن ليس لديك رقمه، فلن يكون بإمكانه إضافتك إلى المجموعات. تم إتهام WhatsApp سابقًا بعدم القيام بما يكفي لإيقاف المحتوى المزعج والعشوائي وإنتشار الأخبار الكاذبة أيضًا.

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منذ ذلك الحين، قدمت الشركة ميزات جديدة لن تساعد المستخدمين فقط على مكافحة المحتوى المزعج وغير المرغوب فيه، ولكن تحديد الأخبار الكاذبة أيضًا. من خلال منع المستخدمين الآخرين من إضافتك للمجموعات من دون موافقتك، فهذا الأمر من شأنه أن يساعدك أيضًا على الحد من إنتشار الأخبار الكاذبة.