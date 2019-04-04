تطبيق البريد الإلكتروني Spark يصل أخيرًا لمنصة الأندرويد لتعويض تطبيق Google Inbox المُتقاعد

فاطمة أيت طالب - دبي - لا شك أن هناك الكثير من المستخدمين الذين يفتقدون بالفعل لتطبيق البريد الإلكتروني Google Inbox من شركة جوجل، والذي كان ذكيًا بما فيه الكافية لتصنيف الرسائل الإلكترونية وتنظيمها وفرزها دون أي تدخل من المستخدم. وعلاوة على ذلك، فهذا التطبيق كان قد جاء كذلك مع ميزات أخرى أنيقة مثل القدرة على تحديد تنبيه للرسائل الإلكترونية بحيث يمكنك الوصول إليها في وقت لاحق دون أن تنسى ذلك.

ومع ذلك، فنحن هنا مع بعض الأنباء السارة والتي تتمثل في وصول تطبيق البريد الإلكتروني المنافس Spark إلى منصة الأندرويد. هذا التطبيق لم يكن متاحًا في السابق إلا على منصة iOS، ولكن يبدو أن المطورين الذين يشرفون على تطوير هذا التطبيق قرروا إطلاقه على منصة الأندرويد كذلك، ويجب أن يقدم بعض الميزات التي رأيناها في تطبيق Google Inbox لمستخدمي الأندرويد.

تتضمن بعض ميزات تطبيق Spark الإشعارات الذكية، فهذا التطبيق يقوم بإخطار المستخدمين بوصول رسائل جديدة في حالة إذا جاءت من مصدر ” مهم “. هذا يعني أنه لن يتم إخطارك دائمًا في كل مرة يتم فيها إرسال رسالة إلكترونية إليك، وبالتالي يتم تنبيهك فقط عندما يعتقد تطبيق Spark أن هناك رسالة إلكترونية مهمة يجب أن تلقي نظرة عليها.

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يمكن لهذا التطبيق أيضًا التركيز على الرسائل الإلكترونية المهمة عن طريق وضعها في الأعلى، كما يمنح المستخدمين القدرة على حذف الرسائل الإلكترونية الأخرى، مثل النشرات الإخبارية والعروض وما إلى ذلك. على الرغم من أنه لن يكون نسخة طبق الأصل بنسبة 100 في المئة من تطبيق Google Inbox، فهو على الأقل سيكون بديلاً مميزًا في حالة إذا كنت تبحث عن تطبيق للبريد الإلكتروني يمتاز بالذكاء. عمومًا، تطبيق Spark متوفر حاليًا مجانًا على متجر Google Play Store، ولكن ستكون هناك أيضًا ميزات إضافية يمكنك فتحها عن طريق دفع المال.