مبيعات الهاتف Realme 3 بلغت أكثر من 500 آلف وحدة في غضون ثلاثة أسابيع

فاطمة أيت طالب - دبي - وصل الهاتف Realme 3 إلى رفوف المتاجر في الهند في اليوم 12 من شهر مارس الماضي عندما نجحت العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo في بيع 210 آلف وحدة. بعد ثلاثة أسابيع، إرتفع هذا العدد ليصل إلى 500 آلف وحدة.

بالأمس تم بيع دفعات جديدة من الهاتف Realme 3 على الموقع الرسمي للعلامة التجارية Realme وعلى متجر FlipKart، وهذا ما ساعد على رفع المبيعات الإجمالية لهذا الهاتف لتصل إلى نصف مليون. وبالنسبة للدفعة التالية من الهاتف Realme 3، فسوف يتم عرضها للبيع في اليوم 9 أبريل، ومرة أخرى على الموقع الرسمي للعلامة التجارية Realme وعلى متجر FlipKart. وسيتم عرض نسخة 3GB/32GB للبيع مقابل 9000 روبية هندية، في حين سيتم عرض نسخة 4GB/64GB للبيع مقابل 11 آلف روبية هندية.

Realme 2 هو حاليًا الهاتف الأكثر نجاحًا من العلامة التجارية Realme نظرًا إلى أن مبيعاته الإجمالية تبلغ الآن أكثر من 2 مليون وحدة، ولكن لم يتم بيع سوى 200 آلف وحدة من هذا الهاتف في أول دفعة معروضة للبيع. هذا يعني أن Realme 3 في الطريق الصحيح للتفوق عليه.

للتذكير، النسخة الهندية من الهاتف Realme 3 تضم المعالج MediaTek Helio P70 على عكس الهاتفين Realme 1 و Realme 2 اللذان جاءا مع المعالجين MediaTek Helio P60 و Snapdragon 450 على التوالي. وبالتالي، هذا يعني أنه سيكون هناك تحسن ملحوظ على مستوى الأداء.

وبغض النظر عن المعالج، فالهاتف Realme 3 الجديد يأتي كذلك مع شاشة محمية بطبقة Gorilla Glass 3 بحجم 6.2 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Realme 3 يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل مدعومة بخاصية الفتح عن طريق الوجه، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني المسؤول عن إستشعار معلومات العمق. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة Realme بتزويد هذه الكاميرا بميزات برمجية إضافية مثل Nightscape التي تساعدك على إلتقاط صور جيدة في الليل و Chroma Boost التي تساعدك على تغيير النطاق الديناميكي والألوان وتقليل الضوضاء.

البطارية في الهاتف Realme 3 الجديد تمتاز بسعة 4230mAh، ولكنها للآسف لا تدعم الشحن السريع. ولكن لحسن الحظ، الهاتف Realme 3 يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie، ومع واجهة ColorOS 6.

وبغض النظر عن النسخة الهندية المزودة بالمعالج MediaTek Helio P70، فقد قامت شركة Realme كذلك بإطلاق النسخة العالمية من الهاتف Realme 3 مع المعالج MediaTek Helio P60 بدلاً من المعالج MediaTek Helio P70، ولكنها تحتفظ بباقي المواصفات والميزات.

