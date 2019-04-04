انت الان تتابع تفاصيل خبر قانون أسترالي لمعاقبة شركات التواصل الاجتماعي على المحتوى العنيف والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 أبريل 2019 03:56 مساءً - ستفرض أستراليا بموجب قانون جديد أقره البرلمان الأسترالي، اليوم الخميس، غرامات على شركات التواصل الاجتماعي تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية السنوية، وتسجن مسؤولين تنفيذيين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم حذف المحتوى العنيف "على وجه السرعة".

ويأتي القانون الجديد بعد أن هاجم مسلح مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا يوم 15 مارس، فقتل 50 شخصاً أثناء صلاة الجمعة، وفق ما نشرت وكالة "رويترز".

وبث المسلح هجومه مباشرة على "فيسبوك"، وانتشر البث على نطاق واسع لأكثر من ساعة قبل حذف الرابط، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بأنه غير مقبول.

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ووجهت للأسترالي برينتون تارانت (28 عاماً) الذي يشتبه في أنه يؤمن بتميز العرق الأبيض، تهمة واحدة بالقتل بعد الهجوم، وحُبس على ذمة القضية.

ومن المقرر أن يمثُل ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل، حيث قالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

ويجرم القانون الأسترالي الآن عدم إقدام شركات مثل "فيسبوك" و"جوجل"، التي تملك موقع يوتيوب، على حذف أي مقاطع فيديو أو صور تظهر القتل أو التعذيب أو الاغتصاب دون تأخير.

وينص القانون أيضاً على أنه ينبغي للشركات أن تخطر الشرطة الأسترالية خلال "مدة معقولة".